Luis de la Fuente, sé fuerte

El técnico de la selección española afronta a partir del lunes 15 de junio su primer Mundial al frente de España. Una Eurocopa y una Nations League con la absoluta además de otros títulos en categorías inferiores le avalan ante todos aquellos que se empeñan en cuestionar su trabajo

El lunes 15 de junio a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española) la selección española iniciará su camino en busca de su segundo Mundial después del conseguido en 2010. Luis de la Fuente dirigirá por primera vez en un Mundial a la selección española, a esa a la que ya ha hecho campeona de la Eurocopa de 2024 y de la Nations League en la 2022/23.

Luis de la Fuente tomó el relevo de su tocayo, Luis Enrique, después de la decepción del Mundial 2022 donde Marruecos, en una cruel tanda de penaltis, mandase a casa a la selección española en octavos de final del Mundial de Catar. Luis de la Fuente llegó sin hacer ruido al ser un técnico que se había forjado en las categorías inferiores de la selección ganando una Eurocopa sub 21 y otra sub 19. Ahora le tocaba dar un paso al frente o como dicen los entendidos de los toros, esos de los que el seleccionador es aficionado confeso "pisar terrenos comprometidos".

Luis de la Fuente sufre a una España llena de 'seleccionadores'

Luis de la Fuente, como suele ocurrir en este maravilloso país llamado España, ya ha sufrido y lo seguirá haciendo, el hecho de que cada uno de los españoles, o al menos casi la totalidad de los que nos gusta el fútbol y seguimos a la selección, tengan dentro de sí a un seleccionador. Si le preguntásemos a los españoles aficionados al fútbol por la lista de convocados de Luis de la Fuente para que España trate de ganar su segundo Mundial a partir del 15 de junio, seguro que habría diversas opiniones al respecto. Incluyendo o excluyendo diferentes jugadores ya que esto, como ocurre casi siempre, todos tenemos nuestra propia opinión. Una lista para un Mundial no debe ser algo sencillo y Luis de la Fuente ha juntado a los 26 que cree mejores para dicha tarea. Si Luis de la Fuente escuchase a los aficionados, tendría que cambiar esa lista unas cuantas de veces.

El valor del éxito o el peligro del fracaso para Luis de la Fuente

Con el diente afilado, la pluma lista o el teclado preparado... así estarán aquellos que 'deseen' que la España de Luis de la Fuente fracase en este Mundial para atizar al técnico nacido en junio de 1961 en la localidad riojana de Haro. El primer partido ante Cabo Verde es un arma de doble filo porque sobre el papel, España es superior al cuadro caboverdiano por lo que un tropiezo o incluso una victoria por una renta mínima, serviría para empezar a cuestionar el nivel de la selección española y por lo tanto, la lista de Luis de la Fuente. En caso de que llegue el éxito rotundo, es decir, España gane su segundo Mundial con Luis de la Fuente, todo será de color de rosa y el que no se subió al carro antes, lo hará en dicho momento sin que se note demasiado que no creyeron demasiado.

Los números que avalan a Luis de la Fuente

Las estadísticas de Luis de la Fuente al frente de la selección española absoluta son prácticamente inmejorables. Un total de 41 encuentros ha dirigido a la Roja entre amistosos y encuentros oficiales. En ese importante número de partidos, la selección española ha sumado 32 victorias, seis empates y solo tres derrotas (una de ellas por penaltis ante Portugal).

En lo que a goles se refiere, esta España que dirige Luis de la Fuente sabe marcar ya que lo ha hecho en 121 ocasiones y ha encajado 47 dianas. Por tanto, cuando las dudas lleguen por derrotas, resultados poco convincentes o un mal juego, solo me queda decirle a Luis, "sé fuerte", tal y como ya se le dijo a otro Luis en un contexto totalmente diferente y que no mencionaré aquí. Los números le avalan y en esto del fútbol, tal y como ocurre en la vida, a veces también toca perder aunque con Luis de la Fuente, España ha perdido bien poco.