El Álex Baena más personal se sincera con el papel de Luis de la Fuente: "Es como si fuera un padre"

El centrocampista de la Selección española y del Atlético de Madrid no escondió la importancia de la Roja para ayudarle a nivel mental. "Venir a la Selección me ayuda", confesó. Además Ferran Torres apostó por marcar "estilo" en el partido ante Cabo Verde

La selección española ya vela armas en Atlanta, ciudad en la que disputará su primer partido del Mundial este próximo lunes ante una debutante en estas lindes como Cabo Verde. Dentro de la selección española se está queriendo transmitir el mensaje de que no existan confianzas ante un combinado caboverdiano que sobre el papel es inferior pero que tiene mucho que ganar y poco que perder ante los de Luis de la Fuente.

Precisamente Luis de la Fuente está siendo el principal encargado de transmitir ese mensaje tanto dentro como fuera de la propia selección española. El técnico además de entrenador, actúa como un gran gestor de grupos en palabras de uno de sus jugadores: Álex Baena. El jugador nacido en Roquetas de Mar (Almería), no ha pasado una temporada sencilla en el Atlético de Madrid después de salir del Villarreal y este domingo en sala de prensa ha querido agradecer a Luis de la Fuente el papel que ha jugado a nivel mental con el centrocampista.

Álex Baena se rinde a un Luis de la Fuente que es "como un padre"

Álex Baena habló de que llegar a la selección española le ha supuesto el momento más feliz de la temporada ya que le ayuda a mejorar su nivel de confianza: "Puede ser el momento en el que más feliz estoy de la temporada. Venir a la selección me ayuda. La selección me ha salvado en el tema mental por poder abstraerme de muchas cosas y me ayuda a conseguir el nivel de confianza que me ha faltado".

Seguidamente, el jugador del Atlético de Madrid reconoció el papel de Luis de la Fuente como gestor del grupo más allá del que se le tiene estipulado como entrenador de España: "Es un magnífico entrenador y una persona que a nivel personal te ayuda mucho. Te da muchísima confianza. Hace que te sientas como en casa. Como gestor de grupo es aún mejor que como entrenador. Para nosotros es como si fuera un padre porque llevamos muchos años con él".

La titularidad en la selección Española de Álex Baena

Baena le lanzó la pregunta sobre su titularidad a Luis de la Fuente aunque apostó por pensar en el grupo y ayudar desde donde sea: "La pregunta no es para mí. Ojalá poder estar en el once, pero lo más importante es el grupo y ayudar desde donde sea". Además, cuestionado sobre su posición en el lado izquierdo del centro del campo de España, el jugador del Atlético de Madrid confesó sentirse cómodo en dicha zona: "Me siento cómodo ahí. Toda mi vida he jugado en el perfil izquierdo. Puedo jugar en varias posiciones y mi idea es ayudar al equipo donde sea".

El jugador de la selección española no escondió la ilusión que le hace poder convertirse en uno de los pocos jugadores que ha ganado Juegos Olímpicos (2024), Eurocopa (2024) y el Mundial: "Un Mundial es el torneo más importante para un futbolista. Todo futbolista sueña con jugar un Mundial. No sé si alguien habrá conseguido las tres cosas y poder hacerlo sería un gran éxito en mi carrera".

Ferran Torres apuesta por el estilo de la selección española en el debut ante Cabo Verde

Ferran Torres fue otro de los que habló este domingo a poco más de 24 horas para que la selección española debute ante Cabo Verde. El jugador del Barcelona insistió en que la Roja debe dejar muestra de su estilo en el debut mundialista: "Le damos la importancia a todos los partidos, te juegas mucho. El primer partido hay que empezar fuertes y marcando nuestro estilo".

Ferrán Torres, que lucirá un número siete que para él es "especial" porque lo llevaron referentes como David Villa y Morata, se ofreció a jugar en cualquiera de las tres posiciones de ataque: "Donde me encuentro más a gusto es estando en el campo. Puedo jugar en las tres posiciones de delante y ahí el míster decide en qué posición quiere ponerme". Cuestionado sobre el liderazgo de la selección española, Ferran fue claro, hay 26 líderes: "Aquí hay 26 líderes y cualquiera puede dar el máximo nivel y ser titular. A partir de ahí, el míster es el que decide. Todos seremos importantes".