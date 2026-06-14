Mikel Merino aclara el debate entre Unai Simón, Joan García y David Raya en la Selección española

El centrocampista de los de Luis de Fuente apostó por tomarse muy en serio el partido ante Cabo Verde del próximo lunes. "Viene de una buena racha contra rivales de mucho nivel y en este torneo no puedes relajarte con nadie"

Mikel Merino es uno de los pesos pesados dentro del vestuario de la Selección española. El actual jugador del Arsenal y anteriormente de la Real Sociedad, sabe bien lo que es que la Selección española tenga el papel de favorito en una cita como es el Mundial. Mikel Merino además, no suele ser de esos futbolistas que esquivan las preguntas en sala de prensa y este domingo cuando fue cuestionado en la previa sobre el debate de la portería de la Selección española entre Unai Simón, Joan García y David Raya, no se cortó.

Mikel Merino trasladó ese debate a la prensa y dejó claro que en el seno de la Selección española no existe ya que se confía en que juegue quien juegue, la portería va a estar bien protegida en este Mundial 2026.

Mikel Merino zanja el debate de la portería de la Selección española

Mikel Merino aludió a la prensa para hablar de ese debate bajo los palos de la Selección española que y dejó claro que dentro del propio grupo de Luis de la Fuente existe total tranquilidad al respecto: "No hablamos mucho de eso. Juegue quien juegue, la portería va a estar muy bien protegida. Llevamos meses escuchando el debate, pero nosotros estamos muy tranquilos. Son tres porteros de un nivel espectacular y será el míster el que decida".

Esa tranquilidad no quiere Mikel Merino que se convierta en relajación a la hora de afrontar el partido del próximo lunes ante Cabo Verde: "Lo importante es centrarnos en nosotros mismos y lo que tenemos que hacer bien. Hay que afrontar el partido con seriedad y buena actitud. Es importante empezar con buen pie un torneo como este, aunque no marque el camino. Con las expectativas altas, porque sabemos de lo que somos capaces, pero será un rival que nos lo va a poner muy difícil".

El peligro de una desconocida Cabo Verde para el estreno de la Selección española

Trató Mikel Merino de desgranar el peligro de una Cabo Verde que sobre el papel es inferior a España pero que tal y como le pasó este pasado sábado a Suiza ante Catar, estará dispuesta a dar la sorpresa: "Cabo Verde viene de una buena racha contra rivales de mucho nivel y en este torneo no puedes relajarte con nadie. Es un equipo que quiere jugar, que es valiente y que va a por los rivales".

El centrocampista habló de la gran unión que existe en la Selección española después de jugar varios partidos juntos en Eurocopa y Nations League: "La confianza que tenemos nosotros mismos. Lo hemos probado ya en muchos partidos continuados, en la Eurocopa y en la Liga de Naciones. Tenemos un grupo espectacular, que en torneos como estos marca la diferencia. Confiamos unos en otros y eso marca la diferencia".

Mikel Merino está dispuesto a jugar como delantero en la Selección española

Por último, Mikel Merino, que normalmente actúa como centrocampista en la Selección española y también en el Arsenal, confesó que entrena los remates de cabeza a conciencia para tratar de estar preparado cuando el técnico, en este caso Luis de la Fuente, lo necesite para jugar en la última línea: "Insisto mucho en el remate de cabeza e intento mejorar. En los dos últimos años en el Arsenal he intentado mejorar mucho esa faceta por si el míster me requiere ahí. Aquí no entreno como delantero centro como tal, pero sí situaciones de remate. Yo me siento más cómodo en el medio campo".