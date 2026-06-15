España - Cabo Verde: alineaciones probables, canal y dónde ver en tv hoy el partido del Grupo H del Mundial 2026

Luis de la Fuente y Pedro Leitão Brito apostarán por sus mejores jugadores en el once titular en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026, que tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

España debuta en el día de hoy en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente comienzan su camino por lograr la segunda estrella y el primer rival no es otro que el de Cabo Verde, con el que forma un Grupo H en el que también se encuentran Uruguay y Arabia Saudí. De esta manera, el técnico de Haro, además de Pedro Leitão Brito, eligirán a sus mejores jugadores para el once titular.

Noticias Relacionadas Dónde Ver: España - Cabo Verde | A qué hora juega España y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Luis de la Fuente perfila su once con las dudas de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz

Las dudas en España recaen sobre los jugadores más desequilibrantes con los que cuenta Luis de la Fuente en su convocatoria: Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos futbolistas no han podido participar en los amistosos frente a Irak y Perú, pero vienen de sumar entrenamientos con el resto del grupo y podrían volver a tener minutos ante Cabo Verde, dependiendo del transcurso del partido.

Otra de las incógnitas en 'La Roja' es la figura de Víctor Muñoz, que se encuentra en la misma situación que Lamine Yamal y Nico Williams. Por ello, Luis de la Fuente podría reservar al delantero de Osasuna de cara al próximo partido de España en el Mundial, que será este domingo frente a Arabia Saudí, a las 18:00 (hora española). De esta manera, el técnico de Haro podría tener perfilado el once titular ante Cabo Verde.

España apunta al once de Perú y Luis de la Fuente mantiene el pulso en la portería

Luis de la Fuente podría elegir a los mismos jugadores que empezaron en el partido ante Perú del pasado martes. El debate de la portería de España podría zanjarse en el día de hoy, con un seleccionador que podría apostar de nuevo por Unai Simón, el meta que llevó a 'La Roja' al camino de la victoria en la Eurocopa de 2024. Sin embargo, Joan García y David Raya aparecen como potenciales opciones en la recámara.

Por otro lado, Cabo Verde, que dio festivo la tarde de hoy lunes, intentará dar la sorpresa en el debut en el Mundial 2026 frente a España. El combinado dirigido por Pedro Leitão Brito viene de ganar ante Serbia y Bermudas en los dos encuentros amistososos antes de comenzar el torneo de selecciones de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que llegan con buenas sensaciones para verse las caras con los de Luis de la Fuente.

España - Cabo Verde: ¿A qué hora y dónde es el partido de hoy?

El encuentro entre España y Cabo Verde tendrá lugar hoy lunes 15 de junio a las 18:00 (hora española). El choque que enfrentará al combinado de Luis de la Fuente con el de Pedro Leitão Brito se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

España - Cabo Verde: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

El España - Cabo Verde se podrá seguir en directo, por televisión, a través de los siguientes canales: La 1 de TVE, La 2 en Catalunya, además de RTVE Play, BarTV Mundial y DAZN Mundial, que emite los 104 partidos que tendrán lugar en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

España - Cabo Verde: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el España - Caboi Verde podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Luis de la Fuente y de Pedro Leitão Brito.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del España - Cabo Verde con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Luis de la Fuente y Pedro Leitão Brito, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Alineaciones probables de España y Cabo Verde

España: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Álex Baena, Ferran Torres y Oyarzabal

Cabo Verde: Vozinha, Moreira, Lopes, Costa, Joao Paulo, Semedo, Lenini, Mendes, Monteiro, Cabral y Livramento