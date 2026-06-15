Presión desde el Gobierno de Cabo Verde antes del debut ante la selección española

Ulises Correia e Silda, primer ministro saliente de Cabo Verde, pidió "competir al más alto nivel" en un video publicado a través de su cuenta personal de Facebook

Cabo Verde será la segunda selección que dispute por primera vez un partido en un Mundial en la cita de 2026. Tras el debut de Curazao, es el turno del país que hasta hace no demasiados años, pertenecía al reino de Portugal. Cabo Verde lleva muchos años peleando para verse en una situación como la de este domingo a partir de las 18:00 horas en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cabo Verde tendrá delante a toda una campeona del Mundo como la selección española que en 2010 puso sobre su pecho la primera estrella que así lo atesora. Desde Cabo Verde son conscientes de que debutar ante la selección española, una de las favoritas para levantar el título el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium, no es una tarea sencilla y además también asumen que son el rival más débil del grupo E que comparten con Uruguay y Arabia Saudí. Pero a pesar de esta debilidad, desde el Gobierno de Cabo Verde se ha animado y en cierto modo se ha presionado, a que la selección compita con todo lo que tenga para dejar el nombre del país en lo más alto posible.

El Gobierno de Cabo Verde aprieta a su selección antes de debutar con la selección

El Gobierno de Cabo Verde, a través de su presidente saliente, Ulises Correia e Silva, pidió a la selección caboverdiana que den el máximo nivel en el Mundial y por supuesto, en el partido ante la selección española: "Ahora es el momento de prepararse y comienza a competir al más alto nivel".

El presidente de Cabo Verde, que emitió este mensaje a través de su cuenta personal de Facebook, reconoció que el hecho de que el país esté presente con su selección en un Mundial es la vez en la que más visibilidad ha tenido la bandera caboverdiana: "Ningún otro fenómeno social o político une tanto a los caboverdianos, tanto en el país como en la diáspora; nunca antes los colores de nuestra bandera habían gozado de tanta visibilidad como ahora".

Cabo Verde forma parte de la historia del Mundial 2026

Más allá del resultado que pueda tener Cabo Verde en este Mundial 2026, el país, de poco más de 530.000 habitantes, ya ha logrado su mayor éxito en el fútbol. Cabo Verde no había estado nunca en un Mundial. La selección caboverdiana tiene como ejemplo a Curazao que este pasado domingo, en su estreno en un Mundial, fue capaz de marcarle un gol a toda una tetracampeona del Mundo como Alemania e incluso con ese tanto, logró empatar ante el cuadro de Nagelsmann. No lo tendrá sencillo Cabo Verde, ni ante España ni ante el resto de rivales del grupo E como son Uruguay y Arabia Saudí.

Los onces titulares de España y Cabo Verde en su debut en el Mundial

Ya se conoce el once titular de la selección española para medirse a Cabo Verde y será el siguiente: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabián, Pedri, Ferran, Gavi y Oyarzabal. Cabo Verde por su parte ya tiene al primer once en la historia de los mundiales, once nombres que ya forma parte de la historia del fútbol y del propio país caboverdiano: Vozinha, Borges, Cabral, Duarte, Lenini, Livramento, Lopes Cabral, Lopes, Ryan Mendes, Jamiro Montero y Steven Moreira.