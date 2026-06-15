El insólito y lamentable récord de Oyarzabal con la Selección Española que no se ha visto nunca en la historia de un Mundial

El jugador de la Selección Española se convierte en el primer jugador en la historia de un Mundial en no tocar el balón durante los 30 primeros minutos de juego desde que hay registros en 1966

﻿El insólito y lamentable récord de Oyarzabal con la Selección Española que no se ha visto nunca en un MundialImago

La Selección Española ya ha comenzado su andadura en el Mundial 2026. Este lunes 15 de junio el equipo que dirige Luis de la Fuente ha debutado en esta edición de la copa del mundo y lo ha hecho contra Cabo Verde. Un resultado decepcionante al empatar a cero contra Cabo Verde, con una primera parte ha bastante floja. Tanto que Mikel Oyarzabal, uno de los jugadores clave de España, ha firmado un decepcionante récord en la historia de los Mundiales.

El delantero de la Real Sociedad ha conseguido una insólita estadística que no se ha visto nunca en la historia de esta competición desde que hay registros en 1966 en este partido inicial de la Selección Española, pero está muy lejos de ser positiva. Se convierte en el único futbolista que ha estado los 30 primeros minutos del partido sin tocar el balón ni una sola vez.

El insólito y lamentable récord de Oyarzabal con la Selección Española que no se ha visto nunca en un Mundial

España ha firmado una primera parte muy floja en su debut en el Mundial 2026. No porque no haya habido ocasiones. Los jugadores de la 'Roja' lo han intentado de múltiples maneras, aunque no ha habido forma de anotar gol en estos 45 minutos iniciales. Sin embargo, el que no ha intentado nada durante los primeros 30 minutos ha sudo Mikel Oyarzabal, que ni siquiera ha tocado el balón.

Se dice pronto pero es muy serio si se piensa fríamente. Ni un pase en el centro del campo, ni una idea de ataque, ninguna conexión con alguno de sus diez compañeros. España ha jugado con uno menos durante media hora. Unas estadísticas muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver del jugador de la Real Sociedad, que siempre es clave cuando se pone la camiseta española.

Oyarzabal es el primer jugador que no toca el balón en los 30 primeros minutos de un Mundial

Este decepcionante récord de Oyarzabal quedará en la historia de los Mundiales, siendo muy difícil que alguien lo pueda superar. Pero sólo ha sido un avance del inesperado partido de España, que se ha quedado muy lejos de cumplir con las expectativas en su estreno en esta edición.

España ha firmado un decepcionante resultado en su primer partido en el Mundial al no ser capaz de marcar ni un tanto a Cabo Verde, con un empate a cero totalmente inesperado. Mucho que analizar por parte de Luis de la Fuente, que aunque sea un partido inicial y quede mucho por jugar en esta fase de grupos, deja algunas dudas sobre las opciones de España en esta competición, a la que siempre se ha visto como clara favorita.