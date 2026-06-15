Arabia Saudí- Uruguay: resultado en directo el partido de hoy del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo online el partido entre Arabia Saudí y Uruguay, que pone fin a la primera jornada del Grupo H, al que pertenece la Selección Española en el Mundial 2026

¡Buenas noches! Bienvenidos a otro apasionante partido de este Mundial 2026 , que hoy lunes 15 afronta su quinto día de competición

Esta nueva jornada destaca por el estreno del Grupo H, que juega sus primeros enfrentamientos. Ya lo ha hecho España contra Cabo Verde , con el reparto de un punto para cada país tras un empate a cero. Un resultado bastante inesperado teniendo en cuenta que la 'Roja' es una de las principales candidatas al título.

Turno ahora del Arabia Saudí contra Uruguay. Los otros dos países de estre Grupo H se enfrentan esta noche, a partir de las 00:00 hora española , para definir cómo queda el cuadro tras esta primera jornada. Un partido que es clave para el futuro de España en este Mundial.

A la espera de las alineaciones confirmadas de Arabia Saudí y Uruguay para este debut en el Mundial 2026, dejamos los onces probables:

Este partido va a cerrar la primera jornada del Grupo H y por tanto, marcará la posición de España en el cuadro, después de un decepcionante empate a cero contra Cabo Verde .

La bicampeona del mundo cuenta con Fede Valverde y Darwin Núñez como jugadores de referencia, mientras que el país que dirige Georgios Donis no tiene muchos nombres que colocar en el máximo panorama internacional.

En principio, Uruguay es favorita para hacerse con la victoria en su estreno en este Mundial 2026 contra Arabia Saudí. Sin embargo, con el resultado entre España y Cabo Verde, está claro que no hay que confiarse.

A la espera del inicio del partido entre Arabia Saudí y Uruguay, que recordamos es a medianoche , hay que analizar bien este primer tropiezo de España. Los nombres más mencionados son los de Lamine Yamal y Nico Williams, a los que la 'Roja' necesita totalmente recuperados.

Antes de eso tenemos este interesante Arabia Saudí contra Uruguay , clave para conocer en que posición cierra España la primera jornada, a partir de las 00:00 hora española.

La jornada de "hoy" lunes 15 se cerrará con el Grupo G, aunque ya el día 16 en horario peninsular. Este quinto día de competición lo cerrará Irán contra Nueva Zelanda, con un partido a las 03:00 de la madrugada.

Marcelo Bielsa desvela ya cuál es su once oficial escogido para este partido de debut de la 'Celeste' en esta edición.

La selección de Uruguay y la de Arabia Saudí ya se encuentran en el Estadio de Miam i, una de las sedes de Estados Unidos, para su primer partido en esta edición del Mundial. Falta una hora para el inicio del partido y ya se preparan para entrenar sobre el césped.

En principio no hay problema para avanzar a los dieciseisavos ya que avanzan los dos mejores del grupo y este año, al cambiar el formato, también ocho de los mejores terceros.

Recordamos la importancia de este partido para la Selección Española. Uruguay y Arabia Saudí son rivales en el mismo grupo, el H, por lo que e l resultado final del choque decidirá la posición de España en el cuadro tras la primera jornada.

Los jugadores saltan al césped a realizar el calentamiento previo a su debut en el Mundial. Oportunidad de oro para uno de los dos países para colocarse como primero de grupo, aprovechando el empate entre España y Cabo Verde

Recordamos las alineaciones oficiales para el partido, el segundo del Grupo H y el último de la primera jornada.

Falta media hora para que los once jugadores escogidos por Georgios Donis y Marcelo Bielsa se vistan de corto para escuchar sus himnos y comenzar el camino hacia el título.

El capitán y líder de la 'Celeste' es el centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde, que tiene la presión de guiar a su selección en este prestigioso torneo de países

15 minutos para el inicio del partido. Arabia Saudí intentará complicar el debut de Uruguay, a priori favorita en este choque, mientras que el equipo que dirige Bielsa quiere ser primera de grupo, aprovechando el tropiezo de España.

Los once futbolistas elegidos por Georgios Donis y Marcelo Bielsa están en el túnel de vestuario a punto de saltar al campo. ¡5 minutos para el comienzo de partido!

Primero el de Arabia Saudí, que necesitó de la repesca para estar hoy compitiendo en este Mundial, y después el de Uruguay. ¡Esto va a empezar ya!

El Mundial 2026 avanza a pasos agigantados y en este quinto día de competición ya debuta el Grupo H, en el que se encuentra la Selección Española. El equipo de Luis de la Fuente estrena este grupo con su partido inicial contra Cabo Verde, y una vez acabe es el turno de decidir las posiciones finales de este cuadro tras la primera jornada. Es decir, se disputa el enfrentamiento entre Arabia Saudí y Uruguay.

Las selecciones que dirigen Georgios Donis y Marcelo Bielsa respectivamente debutan este lunes 15 de junio, aunque en un horario mucho más complicado de seguir en España ya que comienza a la medianoche, metiéndose prácticamente en el día 16. Sin embargo, un Mundial es un prestigioso torneo que se celebra cada cuatro años, por lo que hay que aprovechar y seguir estos partidos a pesar de los horarios.

Partido clave para la Selección Española en su inicio del Mundial

La Selección Española ya ha debutado en esta competición por países, este mismo lunes a las 18:00 horas y se ha estrenado con un inesperado empate a cero contra Cabo Verde. Pero para terminar de definir su posición en el cuadro tras la primera jornada, es decisivo lo que ocurra entre Arabia Saudí y Uruguay, rivales directos en la pelea por clasificarse a los dieciseisavos.

A priori, la selección uruguaya es favorita para este choque, con mucha más experiencia mundialista que los árabes. De hecho, la Celeste es bicampeona del mundo. Por otra parte, el techo de Arabia Saudí está en los octavos de final, aunque normalmente no pasa de la fase de grupos.

¿A qué hora se juega el partido Arabia Saudí - Uruguay del Mundial?

El choque entre Arabia Saudí y Uruguay se disputa este lunes 15 de junio, aunque ya en la madrugada del lunes al martes al dar inicio a las 00:00 en horario peninsular y a las 23:00 en Canarias. Es decir, justo en el cambio de día en España, una cita para los que no tengan prisa por irse a dormir.

Los dos equipos comparten cuarteto con la 'Roja' y con Cabo Verde, así que cada punto que se mueva en este grupo afecta a la pelea por las dos primeras plazas, las únicas que dan acceso directo a dieciseisavos junto a la repesca de mejores terceros. Uruguay parte con mayor tradición mundialista, pero Arabia Saudí ya ha dado más de un susto en este escenario. Los onces titulares se anunciarán momentos antes de empezar.

Alineaciones confirmadas de Uruguay y Arabia Saudí para su debut en el Mundial 2026

Arabia Saudí: M. Al-Owais, A. Al-Amri, H. Al-Tambakti, M. Al-Harbi, Saud, N. Al-Dawsari, M. Kanno, M. Al-Juwayr, S. Al-Dawsari, S. Mandash, F. Al-Buraikan

Uruguay: F. Muslera, M. Olivera, S. Cáceres, Juan Sanabria, G. Varela, R. Bentancur, M. Ugarte, M. Araujo, F. Valverde, Fede Viñas, Darwin Núñez