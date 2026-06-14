Alemania marca un nuevo récord en la historia de los Mundiales tras su aplastante debut contra Curazao

El país teutón clava un 7-1 a Curazao en su debut en el Mundial 2026 y se convierte en el país más goleador en la historia de los Mundiales con 239 dianas, superando a Brasil, que se tiene que poner las pilas en esta edición

La selección alemana ha tenido el debut soñado en el Mundial 2026. A pesar de que los teutones llevan tiempo sin estar en su mejor momento en los torneos de países, la selección que dirige Julian Nagelsmann ha comenzado de forma redonda su andadura en esta edición en Estados Unidos, México y Canadá. Lo ha hecho con una goleada contra Curazao, un país que debutaba en esta gran cita internacional y que es el 'blanco fácil' de esta edición. Un partido que permite a Alemania superar a Brasil y firmar un récord histórico en la historia de los Mundiales.

Brasil y Argentina, con cinco y cuatro mundiales respectivamente, son las máximas triunfadoras en el torneo más prestigioso de selecciones. Pero tras el 7-1 de los teutones contra Curazao, Alemania ha dado un paso al frente y ha superado a Brasil como el país con más goles en esta competición.

Alemania se impone a Brasil y se convierte en el país con más goles en la historia de los Mundiales

El brillante inicio de Alemania en esta edición de una nueva copa del mundo no sólo les ha dado mucha confianza de cara a las siguientes jornadas y rondas, también les ha permitido debutar batiendo un récord. La selección teutona se convierte en la máxima goleadora en la historia de esta competición, con nada más y nada menos que 239 tantos.

Lo hacen imponiéndose a Brasil, que de momento y tras el empate a uno en su estreno contra Marruecos, tiene el contador en 237 dianas. Sin embargo, los 7 goles de los alemanes, anotados por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y Kai Havertz con un doblete, han colocado a la tetracampeona como la máxima goleadora en los Mundiales. Un récord bastante importante que han tirado abajo en su primer partido en esta edición.

El 7-1 de Alemania contra Curazao les hace batir un récord histórico en el Mundial

El récord va a estar en juego hasta final de esta edición, en la que habrá que esperar para ver hasta dónde llega cada país y contar los goles de cada uno de ellos, pero es cierto que va a ser muy difícil que la selección que dirige Carlo Ancelotti remonte estos siete tantos de Alemania en un primer partido. Por su parte, ninguna de las dos selecciones está entre las principales favoritas para levantar el título el próximo 19 de julio, cuando se celebra la final.

A las máximas campeonas nunca se les puede quedar fuera de las apuestas, pero aún tienen mucho que demostrar en estos primeros partidos, con un empate insuficiente de La Canarinha contra Marruecos y una goleada alemana, pero contra un equipo muy débil como Curazao.