Alemania 7-1 Curazao: La máquina de Nagelsmann responde al histórico Comenencia

Los teutones se adelantaron en el cinco con el gol de Nmecha. Empató con un tanto histórico Comenencia pero a partir de ahí llegaron el resto de goles alemanes con Schlotterbeck (min. 38) y Havertz (min. 45+4) en el primer tiempo. En el segundo Musiala hizo el cuarto en el 47. Brown y Undav sentenciaron en el 68 y en el 77 respectivamente. Havertz hizo el segundo de su cuenta personal en el 88

Alemania iba a ser este domingo 14 de junio el 'padrino' de Curazao en su estreno en un partido de una fase final del Mundial. Curazao estaba este domingo ante una cita histórica ya que es un país con menos de 200.000 habitantes y es la primera vez que disputaba la fase final de un Mundial. Delante tenía a toda una Alemania que en su haber tiene cuatro títulos de campeón del Mundo.

Tanto Alemania con Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz y Curazao con Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Leandro Bacuna, Comenencia, Juninho Bacuna; Chong, Hansen, Locadia, presentaron sus onces de gala en el encuentro que se disputó en Houston desde las 19:00 horas (hora peninsular española).

Nmecha adelanta a Alemania en el arranque

El partido entre Alemania y Curazao empezó con los caribeños jugando sin complejos ante la tetracampeona del Mundo. Pero se encargó rápidamente Alemania de meterle el miedo a Curazao con el primer gol del encuentro cuando apenas se habían jugado cinco minutos de partido. Tras una gran combinación en la frontal del área, Nmecha la puso al palo izquierdo de la portería de Room. Alemania se adelantaba y parecía que la goleada podría llegar con cierta facilidad.

Curazao hace historia en el Mundial con el gol de Comenencia

Curazao no se amilanó con el gol y tomó la decisión de 'morir' con sus propios principios futbolístico. El cuadro caribeño tocaba con gusto la pelota aunque en ciertos momentos, el ritmo de Alemania se notaba más alto que el de Curazao. En el 20, Curazao vivió el momento más importante de su corta historia en el Mundial al disparar con todo un balón rechazado dentro del área Comenencia. El esférico tocó levemente en un rival y Neuer no pudo hacer nada por evitar el primer tanto de Curazao en un Mundial.

El gol de Curazao hizo despertar a Alemania y nuevamente los de Nagelsmann se volcaron sobre la portería de Room. Las jugadas a balón parado le hacían mucho daño a Curazao y en una acción de este tipo en el 38, Nico Schlotterbeck esquivaba a sus defensores y remataba a la perfección un córner en el primer palo.

Pero ahí no se quedó Alemania ya que los teutones siguieron buscando el gol y lo encontraron en el 45+4 tras un penalti señalado por la caída de Nmecha ante la entrada de Bazoer. Lo transformó a la perfección Havertz en el que supuso el final del primer tiempo.

Musiala ejemplifica el nivel real de Alemania

Apenas se había jugado un minuto de la primera parte cuando Kimmich, con un gran balón raso en profundidad, dejaba a Musiala en una posición muy favorable para hacer el cuarto. Alemania no quería más sustos y lo demostraba desde el primer momento con un acelerón cuando Curazao aún estaba situándose sobre el terreno de juego. Curazao, a pesar del gol, no se desarbolaba y trataba de seguir fiel a su plan aunque con un marcador muy adverso sobre los hombros.

Brown, Undav y Havertz castigan a Curazao

Los minutos fueron pasando y Curazao trató de intentar recortar distancias en el marcador ante una Alemania que bajó su ritmo pero no perdió rigor defensivo. Undav asistió a Brown con el tacón en el minuto 69. El propio Undav fue protagonista en el 80 tras recibir prácticamente solo dentro del área en el 80 el pase de Kimmich. Curazao había bajado los brazos definitivamente y Alemania llegaba a la media docena de goles. Con el partido sentenciado, una pérdida de Curazao en el centro del campo fue castigada por Havertz para hacer el séptimo y el segundo en su cuenta particular. Curazao hizo historia marcando su primer gol en un Mundial pero Alemania fue una apisonadora, especialmente en el segundo tiempo.