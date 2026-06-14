Vinicius toma las riendas de Brasil: "Tengo más experiencia pero también más presión"

El autor del gol de Brasil y el MVP del partido contra Marruecos sabe que su selección le necesita, como hoy se ha demostrado, y hace autocrítica de cara a los próximos partidos, aunque asume su papel y reconoce "estar preparado para todo"

Vinícius Jr ha sido el gran protagonista de Brasil. En un debut muy flojo del equipo que dirige Carlo Ancelotti, que no ha podido pasar del empate frente a Marruecos, el delantero del Real Madrid se ha echado el equipo a la espalda, aunque no ha sido suficiente. Las dos selecciones a priori favoritas de este Grupo C se reparten los puntos, a la espera de lo que ocurra en el Haití-Escocia, que se disputa esta madrugada del sábado.

Sin embargo, sin mirar a los demás, Brasil hoy no ha dado la talla. Los mejores del equipo han sido Vinicius Jr y Alisson, el autor del gol y el que ha evitado los tantos de Marruecos. Por ello, el delantero brasileño ha sido el encargado de dar la cara tras un decepcionante empate, aunque es cierto, y por nombrar un aspecto positivo del equipo de Ancelotti, que han sabido reaccionar rápido a la embestida marroquí, que ha demostrado tener mucho fútbol.

Vinicius salva a una Brasil insuficiente que no puede con Marruecos

El extremo del Real Madrid se ha llevado un premio insuficiente al ser nombrado el mejor jugador del partido, pero aún así es un sabor agridulce al no haber conseguido la victoria. Un empate a uno es lo que ha podido rescatar para su selección, anotando el tanto que ha puesto las tablas tras el gol de Marruecos en las botas de Saibari.

Un paso al frente que le coloca hoy en el centro de los halagos, pero también está en el centro de la diana en caso de que las cosas no salgan como Brasil espera. Sin embargo, el extremo asume el riesgo y toma las riendas de La Canarinha. "En el anterior Mundial era muy joven. Hoy tengo más experiencia pero también más presión, creo que estoy preparado para todo lo que venga en la competición" reconoce el jugador del Madrid.

Vini Jr hace autocrítica tras un flojo debut de Brasil contra Marruecos

Vini Jr coincide con Ancelotti, hay que trabajar mucho más. Tanto el jugador como el técnico de Brasil reconocen haber hecho cosas bien, pero tenían enfrente a un país que ya demostró en la última edición que es un gran peligro, quedando los cuartos clasificados. "Tenemos que adaptarnos para mejorar a partir de ahora. Tenemos que analizar el partido que hemos jugado. Sin duda hay aspectos positivos, pero tenemos que seguir evolucionando porque el próximo partido se acerca y tenemos que ganar, cueste lo que cueste" explica el autor del gol.

Vinicius no quiere hablar del Real Madrid

Evidentemente, al delantero brasileño también le han preguntado por el Real Madrid. No sólo porque el tema de su renovación es un asunto candente, si no por la llegada de Mourinho como nuevo entrenador. "Ahora estoy enfocado aquí con Brasil, donde estoy ahora mismo. No estoy al tanto de las novedades sobre Madrid" ha dejado claro el '7' del club blanco, que de momento se mantiene al margen.

"Claro que Madrid es mi equipo y vuelvo muy pronto, pero ahora estoy enfocado aquí, en el Mundial, donde tenemos mucha presión y responsabilidad con la selección" añadió, aclarando sus palabras con su club, pero dejando claro que ahora todos sus pensamientos están puestos en conquistar el título de selecciones. Aunque tras este empate inicial contra Marruecos, hay muchas dudas sobre sus opciones.