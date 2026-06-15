Arabia Saudí- Uruguay: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo H del Mundial 2026

El partido entre Arabia Saudí y Uruguay se juega este lunes 15 a medianoche, un enfrentamiento muy importante para la Selección Española, que debuta poco antes, ya que son países rivales directos en el Grupo H del Mundial

El Mundial 2026 afronta este lunes 15 de junio su quinto día de competición y lo hace con el debut de la Selección Española, una de las principales candidatas al título. El equipo de Luis de la Fuente se estrenará en esta edición de Estados Unidos, México y Canadá contra Cabo Verde a las 18:00 horas, dando inicio también al grupo H, que después tendrá su otro enfrentamiento entre Arabia Saudí y Uruguay.

A partir de las 00:00 horas se disputa el otro choque del Grupo H, con Arabia Saudí y Uruguay enfrentándose entre ellos para decidir las posiciones finales del cuadro tras la primera jornada. A priori, el país latinoamericano parte con cierta ventaja en las apuestas, con mucha más experiencia en este torneo y con jugadores muy reconocidos, pero habrá que esperar a que empiece el partido ya que en un Mundial todo puede pasar.

Arabia Saudí - Uruguay, partido clave para la Selección Española en el Mundial

Este enfrentamiento entre Arabia Saudí y Uruguay no sólo será el debut de ambos países en esta edición del torneo de selecciones, también pone fin a la jornada 1 del Grupo H, en el que está España. La 'Roja' marcará el estreno de este grupo en su choque contra Cabo Verde y horas después se resolverán las posiciones una vez se conozca el resultado entre Arabia Saudí y Uruguay, quiénes son los próximos rivales de España en este mismo orden.

¿A qué hora se juega el partido? Arabia Saudí - Uruguay

El encuentro se celebra en la madrugada del lunes 14 al martes 15, ya que comienza a las 00:00 en horario peninsular y a las 23:00 en Canarias. Es decir, justo en el cambio de día en España, una cita para los que no tengan prisa por irse a dormir.

Los dos equipos comparten cuarteto con la 'Roja' y con Cabo Verde, así que cada punto que se mueva en este grupo afecta a la pelea por las dos primeras plazas, las únicas que dan acceso directo a dieciseisavos junto a la repesca de mejores terceros. Uruguay parte con mayor tradición mundialista, pero Arabia Saudí ya ha dado más de un susto en este escenario. Los onces titulares se anunciarán momentos antes de empezar.

Alineaciones probables del Arabia Saudí contra Uruguay del Grupo H

A la espera de conocer cuál será el once inicial que escogerán Georgios Donis y Marcelo Bielsa para su debut en el Mundial 2026, estas son las alineaciones probables.

Arabia Saudí: M. Al-Owais, A. Al-Amri, H. Al-Tambakti, M. Al-Harbi, Saud, N. Al-Dawsari, M. Kanno, M. Al-Juwayr, S. Al-Dawsari, S. Mandash, F. Al-Buraikan

Arabia Saudí No Iniciado - Uruguay

Uruguay: F. Muslera, M. Olivera, S. Cáceres, Juan Sanabria, G. Varela, R. Bentancur, M. Ugarte, M. Araujo, F. Valverde, Fede Viñas, Darwin Núñez

Dónde ver el partido del Mundial por TV y online Arabia Saudí - Uruguay por TV

DAZN y Movistar Plus+ se encargan de llevar el partido a las pantallas españolas. Queda abierta la posibilidad de seguirlo en abierto si RTVE lo elige para su paquete gratuito, lo que lo situaría en La 1 y en RTVE Play. Para verlo por internet, las aplicaciones de DAZN, Movistar Plus+ y RTVE Play ofrecen la transmisión desde el dispositivo que se prefiera, sabiendo que el reparto final de canales no se concreta hasta los días previos.

Además, desde ESTADIO Deportivo haremos un seguimiento completo tanto de este encuentro como del Mundial 2026, con el minuto a minuto del partido, la crónica y las declaraciones de entrenadores y protagonistas en zona mixta.