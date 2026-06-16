La selección española, perdida en el Mundial desde 2010: solo tres victorias en 12 partidos

España sumó este pasado lunes su cuarto partido consecutivo en una fase final de un Mundial sin ganar tras el empate ante Cabo Verde. Desde la victoria ante Países Bajos en la final de la cita de Sudáfrica, solo ha ganado tres partidos ante Australia, Irán y Costa Rica

La selección española de Luis de la Fuente iniciaba este pasado lunes el Mundial 2026 con la idea, la ilusión y también el objetivo, de empezar el camino hacia la segunda estrella tras la conseguida en la cita de 2010. Ya han pasado 16 años desde que Iniesta marcaba el gol que dio el primer Mundial a España en la final de la cita de Sudáfrica ante Países Bajos.

Desde ese triunfo de la selección española que supuso el título de campeón del Mundo en el Mundial de 2010, España ha jugado un total de 12 encuentros y la realidad en lo que a resultados se refiere, dista mucho de un equipo que aspira en este 2026 a sumar su segunda estrella en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La selección española no da la talla en un Mundial desde 2010

La realidad de la selección española es muy dura desde que en 2010 ganó su primer Mundial. Un total de 12 encuentros, contando el de este pasado lunes ante Cabo Verde, ha jugado la selección española en la fase final de un Mundial. Tres duelos en el Mundial de Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, otros tantos en Catar 2022 y el último en la cita de este 2026 ante los caboverdianos.

En esos 12 encuentros, España solo ha sido capaz de ganar en tres de ellos con entrenadores al frente de la selección española como Vicente del Bosque (2014), Fernando Hierro (como relevo de urgencia para Julen Lopetegui en 2018) y Luis Enrique (2022).

Tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas que tienen como resultado que España no supera una eliminatoria de un Mundial desde 2010 ya que en el 2014 quedó apeada en la fase de grupos y tanto en 2018 como en 2022, los octavos de final fueron el final del periplo español en una cita de este calibre. En este 2026, España, en el caso de clasificarse en la fase de grupos, pasará a dieciseisavos, una ronda 'extra' por jugarse por primera vez un Mundial con 48 selecciones.

Las tres últimas victorias de España en un Mundial

Las tres últimas selecciones a las que la selección española ha sido capaz de vencer no son precisamente de primer nivel. En la cita de 2014, el combinado dirigido por Vicente del Bosque, venció a Australia por 3-0 en un choque que sirvió de poco ya que la Roja había caído en las dos primeras jornadas de la fase de grupos ante Países Bajos y ante Chile.

En 2018, España salvaba los muebles en la segunda ronda de la fase de grupos con un triunfo ante la débil Irán tras haber empatado a tres ante Portugal. En la última jornada empató nuevamente ante Marruecos y quedó fuera en octavos tras caer en penaltis ante Rusia.

Fue en 2022 cuando se produjo el arranque más ilusionante de España en un Mundial tras endosarle siete a Costa Rica. Empataron los de Luis Enrique ante Alemania y la derrota ante Japón fue un tropiezo totalmente inesperado. Ante Marruecos, España vivió un partido muy similar al de este pasado lunes ante Cabo Verde pero los penaltis mandaron a los nuestros de vuelta a casa en octavos de final. Este dato de solo tres victorias en los últimos 12 partidos de España en una fase final de un Mundial no casan demasiado con la cifra de goles a favor (20) y las dianas en contra (16).

Resultados de España tras ganar el Mundial de 2010

Mundial Brasil 2014

España 1-5 Países Bajos

España 0-2 Chile

España 3-0 Australia

Mundial Rusia 2018

España 3-3 Portugal

España 1-0 Irán

España 2-2 Marruecos

España 1-1 Rusia (Perdió en la tanda de penaltis)

Mundial Catar 2022

España 7-0 Costa Rica

España 1-1 Alemania

España 1-2 Japón

España 0-0 Marruecos (Perdió en la tanda de Penaltis

Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá