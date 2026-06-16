Argentina le 'enseña' el camino a España en el Mundial 2026

El cuadro de Scaloni empezó el Mundial 2022 perdiendo ante Arabia Saudí por 2-1. Semanas después de coronó campeón en la cita de Catar. El técnico argentino recordó este hecho el pasado lunes en rueda de prensa

España tropezó este pasado lunes en su estreno en el Mundial ante un combinado de Cabo Verde, que recordemos, debutaba en una fase final mundialista. La selección española de Luis de la Fuente fue incapaz de superar el muro defensivo de Cabo Verde y a pesar de que en el segundo tiempo la frecuencia de las ocasiones fue mayor, el resultado no se movió del 0-0 inicial.

El empate de la selección española fue la primera gran sorpresa de lo que va de este Mundial 2026 y aunque la Roja tiene aún margen de maniobra ante Arabia Saudí y ante Uruguay para revertir su situación en el grupo E, el palo que se llevó ayer España es innegable. La selección española era y es aún, una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, tal y como le pasó a Argentina en la cita de Catar 2022.

Argentina perdió y luego fue campeón del Mundial

Argentina puede ser el ejemplo perfecto de la actitud que debe tomar España tras el empate ante Cabo Verde. Sin ir más lejos, en la cita de 2022, la selección que dirigía Scaloni, perdió en el primer partido de la fase de grupos ante Arabia Saudí por 2-1. En Argentina, país donde el fútbol se vive de manera muy intensa, no tardaron en llegarle los palos a la albiceleste que contaba, tal y como ocurre ahora, con jugadores de la talla de Lionel Messi.

Argentina supo lamerse las heridas rápidamente y terminó siendo campeona del Mundial en una apasionante final ante la Francia de Mbappé. Por lo tanto, Argentina es el ejemplo perfecto de que un mal comienzo (peor incluso que el de España) no es síntoma de un descalabro aún mayor. Sobre la tensión del comienzo del Mundial habló este pasado lunes Scaloni en la rueda de prensa previa al choque entre Argentina y Argelia que servirá para dar el pistoletazo de salida al grupo J.

Scaloni quiso apuntar a que delante hay un rival y que lo importante es terminar con la sensación de haberlo dado todo tal y como ocurrió ante Arabia en Catar 2022: "La misma tensión, misma sensación, el sentir algo... Como contra Arabia -en Catar 2022-. Pero que tras el partido nos sintamos orgullosos de que dimos todo. Que hay un rival que juega".

Las sorpresas del Mundial 2026 hasta el momento

Después del arranque del Mundial el pasado 11 de junio, la cita de Estados Unidos, México y Canadá ha dado varias sorpresas de mayor o menor calibre. Una de las primeras podría ser el triunfo contundente de la Estados Unidos de Pochettino por 4-1 ante Paraguay el 13 de junio. El empate sobre la bocina de Catar, con Lopetegui al frente, ante Suiza supuso el primer punto en un Mundial del cuadro catarí, por lo tanto, fue un momento histórico.

El gol de Curazao, que debutaba en un Mundial y que servía para empatar momentáneamente el partido ante Alemania, ha sido otra de las sorpresas de esta cita. Las últimas sorpresas en lo que va de Mundial 2026 han sido el empate de España ante Cabo Verde al igual que las tablas que se vivieron esta pasada madrugada entre Irán y Nueva Zelanda y el otro entre Arabia Saudí y Uruguay.