Klopp atiza a España tras su decepcionante debut ante Cabo Verde: "El fútbol no funciona así"

El técnico alemán puso en valor el buen trabajo de Cabo Verde en defensa y puso de relieve la dificultad de ganar un partido en un Mundial donde "todos los equipos tienen el potencial y el objetivo de ganar"

La presencia de Jürgen Klopp en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como comentarista no está pasando desapercibida. El extécnico del Liverpool siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y hablar abiertamente sobre cualquier asunto, y ahora está aprovechando para hacerlo en Magenta TV, donde colabora junto al futbolista Thomas Müller, ex del Bayern Múnich y ahora en los Vancouver Whitecaps de la MLS.

El técnico alemán, ahora integrado en la dirección de fútbol de Red Bull, analizaba así el decepcionante empate de España, una de las grandes favoritas al título, ante la debutante Cabo Verde.

"Ha sido la primera parte más interesante del Mundial. Cabo Verde está jugando con una mentalidad de bloque bajo que resulta realmente impresionante de ver", apuntaba el entrenador de Stuttgart.

De hecho, él mismo podría haber esperado una goleada de España como la que le endosó Alemania a Curazao pero Klopp dejó claro que ganar un partido en el Mundial es muy difícil.

"Mucha gente no esperaba semejante actuación de Cabo Verde, y muchos también esperaban que España se llevara la victoria fácilmente con muchos goles, pero el fútbol no funciona así, especialmente en una competición como esta. Todos los equipos tienen el potencial y el objetivo de ganar", recalcó el alemán.

Klopp, en el centro de la polémica

Pero Jürgen Klopp lleva varios días en la diana pública por sus habituales salidas de tono durante sus retransmisiones, además de por sus continuas bromas, algo que a no todo el mundo le gusta.

Incluso ha tenido que pedir perdón a Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, por referirse a él con unas palabras que dudaban de su continuidad al frente de la selección tras el Mundial. "Por suerte, todavía es Julian Nagelsmann quien hace la alineación... todavía", dijo Klopp, unas palabras que causaron gran revuelo en su país. "Klopp, estamos en junio... y ¡tú ya estás en septiembre!", le respondió Thomas Müller.

Así, el ex de Liverpool tuvo que pedir disculpas poco después. "Ya encontré la palabra más odiada del año: 'todavía'. Podría haberme dado un puñetazo en la cara por eso. Se me escapó con tanta naturalidad que no tiene ninguna relevancia. Podría haberme dado un puñetazo en la cara por eso", explicó Klopp

"Me he dado cuenta de que pasado mañana cumpliré 59 años y sigo siendo un idiota", reiteró el germano que, tras el partido, se disculpó en directo con Nagelsmann: "Estamos completamente de vuestro lado, hagáis lo que hagáis. Nada de esto tendrá como objetivo interrumpir el proceso".

El debut de España por televisión, con casi 8 millones de espectadores

El debut de la Selección española de fútbol en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, partido que acabó sin goles, fue seguido por 7.977.000 personas y más de 12,5 millones se conectaron en algún momento al partido, el 26 % de la población en España.

Son los datos facilitados por la consultora Barlovento, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media), de la audiencia del partido disputado este lunes en Atlanta (EE. UU.) y seguido a través de La1, DAZN Mundial y Teledeporte.El partido ha logrado 11.899.000 espectadores únicos y un 64,9 % de cuota de pantalla, el porcentaje de espectadores que lo siguieron respecto al total que estaba viendo la televisión en esos momentos. El minuto más visto del Mundial este lunes fue a las 19:52 horas en La1, con 8.847.000 espectadores.