La Supercomputadora del Mundial revisa quién lo ganará tras el empate de España frente a Cabo Verde

Las tablas cosechadas por la 'Roja' de Luis de la Fuente en su estreno mundialista han hecho temblar las aspiraciones de la Selección Española, que no se resiente ante los algortimos y la IA de Opta; Francia e Inglaterra serían sus dos grandes rivales por el título en Nueva York

El debut de España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde no fue el esperado, dejando sensaciones encontradas entre los aficionados. La selección de Luis de la Fuente no pasó del empate sin goles frente al combinado coboverdiano en un encuentro marcado por el dominio absoluto de la 'Roja', así como por su falta de acierto de cara a portería. Pese a ello, el empate cosechado en Atlanta no ha alterado significativamente la visión de la Supercomputadora del Mundial 2026, basado en la Inteligencia Artificial de Opta.

Según la Supercomputadora del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un potente modelo estadístico que simula miles de veces el desarrollo completo del campeonato, España continúa siendo la principal candidata para levantar el título el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York, rebautizado por la FIFA para la Copa del Mundo como Estadio New York New Jersey. Es decir, que ni siquiera el inesperado tropiezo en el estreno mundialista de España ha sido suficiente para arrebatarle a los de Luis de la Fuente el primer puesto en la clasificación de favoritos para convertirse en Campeones del Mundo

Según el algoritmo de Opta, las probabilidades actualizadas sitúan a la Selección Española con un 15'46% de opciones de alzarse con el título en Nueva York, por delante de otras grandes potencias futbolísticas como Francia, Inglaterra, Argentina, Portugal o Brasil.

España resiste como favorita a ganar el Mundial pese al empate frente a Cabo Verde

El empate a cero frente a Cabo Verde en Atlanta generó cierto debate sobre el estado de forma del equipo de España, pero la Supercomputadora del Mundial 2026 sigue considerando que la Selección Española posee el proyecto más sólido de todos los aspirantes al título. Las simulaciones de Opta otorgan a la 'Roja' un 24'34% de posibilidades de alcanzar la final y un 37'16% de meterse entre las cuatro mejores selecciones del torneo. Son cifras, por tanto, que mantienen al conjunto de Luis de la Fuente por delante de cualquier rival.

El modelo no solo analiza los resultados obtenidos hasta la fecha, sino que también tiene en cuenta la calidad de las plantillas, el rendimiento reciente de cada selección, los datos avanzados generados durante los partidos y el posible camino y cruces hacia las rondas eliminatorias. Por todo ello, pese a dejarse dos puntos en el estreno, España mantiene una posición privilegiada en todas las proyecciones del Mundial.

Francia y Inglaterra completan el podio de favoritas para ganar el Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial

La Supercomputadora del Mundial, además, refleja que la principal amenaza para España sigue siendo la Francia de Kylian Mbappé. La vigente Subcampeona del Mundo aparece con un 13'40% de probabilidades de conquistar el torneo y un 21'29% de opciones de alcanzar la gran final del día 19 de julio. Los galos continúan siendo uno de los equipos más respetados tanto sobre el césped como por los algoritmos, gracias a la profundidad de su plantilla, sus estrellas y a su extraordinaria experiencia en grandes competiciones internacionales.

La tercera plaza, según la Supercomputadora, corresponde a Inglaterra, que figura con un 10'37% de opciones de levantar el trofeo. El combinado inglés mantiene una generación plagada de talento y vuelve a situarse entre los máximos aspirantes al éxito después de varios años instalándose en las rondas finales de los grandes torneos. La revolución llevada a cabo por Touchel, por tanto, no le ha restado méritos ante el algoritmo.

Argentina, vigente Campeona del Mundo, amenaza el Top 3 con Messi; Portugal se consolida como alternativa en el último Mundial de Cristiano Ronaldo

La distancia entre Inglaterra y Argentina es prácticamente inexistente. La vigente Campeona del Mundo cuenta con un 10'19% de probabilidades de revalidar el título de campeón, apenas unas décimas por detrás de los británicos. La 'albiceleste' sigue apareciendo en todas las quinielas como uno de los grandes peligros del torneo gracias a una generación que mantiene buena parte de la base que conquistó el Mundial de Qatar en 2022.

Por detrás de Argentina emerge la Portugal de Cristiano Ronaldo, quinta favorita para la Supercomputadora del Mundial y su Inteligencia Artificial. Los lusos alcanzan el 7'85% de opciones de ganar el torneo y confirman el crecimiento competitivo mostrado durante los últimos años.

Brasil y Alemania, las dos decepciones según la Supercomputadora

Las dos grandes decepciones del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según la Supercomputadora, las protagonizan Brasil y Alemania, quienes se quedarían fuera del grupo de máximos aspirantes al título. Los germanos ocupan la sexta posición con un 6'44% de probabilidades de conquistar el Mundial. Pese a su espectacular victoria por 7-1 frente a Curazao en la primera jornada, la IA considera que todavía se encuentran por detrás de las grandes favoritas.

Aún más llamativo es el caso de Brasil. La Pentacampeona del Mundo aparece séptima en la clasificación con apenas un 6'15% de opciones de levantar el trofeo. Su empate inicial frente a Marruecos ha reducido parte de las expectativas que rodeaban a la selección liderada por Ancelotti.

El Top 10 de las aspirantes a ganar el Mundial 2026 según la Supercomputadora

Países Bajos (3'68%), Noruega (3'46%) y Bélgica (2'36%) completan el Top 10 de una Supercomputadora que sigue apostando por España. El empate ante Cabo Verde ha supuesto un pequeño contratiempo, pero no un mal mayor. La 'Roja', a ojos de la Inteligencia Artificial, continúa siendo la selección con más opciones de conquistar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.