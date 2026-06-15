Descifrando al epiloguista Luis de la Fuente: "Es humano, alegre y divertido; ha mejorado el estilo de España"

Rafa Rodríguez, exfutbolista, representante y autor del libro 'Futbolista Pobre, Futbolista Rico', en el que Luis de la Fuente ha participado escribiendo su epílogo, desgrana para ESTADIO Deportivo al Luis de la Fuente más desconocido, ese que se forjó como futbolista en Sevilla, tras haber tocado plata con el Athletic Club

A las puertas de un nuevo debut mundialista de España, en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección española no solo presenta un talentoso grupo de futbolistas, sino un proyecto forjado a fuego lento durante más de una década por las manos de Luis de la Fuente. Al frente de esta expedición se encuentra el técnico de Haro, un seleccionador que ha transformado la Selección Española desde la discreción, la paciencia y un conocimiento milimétrico de sus futbolistas.

Para conocer a fondo al Luis de la Fuente que hoy trata de bordar la segunda estrella en el pecho de la 'Roja', es necesario mirar atrás, a través de los ojos de quienes lo conocen más allá del vestuario de la Selección.

Luis de la Fuente, un profesional adelantado a su tiempo

Rafa Rodríguez 'Rafita', exfutbolista, representante y autor del libro 'Futbolista Pobre, Futbolista Rico', en el que Luis de la Fuente participa escribiendo su epílogo, conoció al actual Seleccionador Español en una etapa fundamental: su etapa como futbolistas en el Sevilla FC. Rafa Rodríguez recuerda a un Luis de la Fuente que llegaba al Sánchez-Pizjuán tras haber tocado plata con el Athletic Club. A pesar de su estatus de campeón, el ahora seleccionador español destacaba por ser una persona "normal, humilde y divertida", capaz de conectar tanto con las estrellas del equipo como con los jóvenes que daban sus primeros pasos, como era el caso de Rafita: "Hacía amistad con los más reconocidos, pero también le gustaba hablar y salir con los más jóvenes que recién habíamos llegado. En ese momento nunca pensé que pudiera ser seleccionador pero era un gran profesional".

"Sí me llamaba la atención que era en una época que no se hacía alguien que ya practicaba los ejercicios de fuerza con las pesas", recalca el autor de 'Futbolista Pobre, Futbolista Rico'. Un detalle que ya entonces vaticinaba la mentalidad del métódico Luis de la Fuente, en una época donde la preparación física no era tan específica y habitual como es hoy día. Un epílogo en el que Luis de la Fuente recuerda que conoció a Rafa Rodríguez en 1987, tras llegar éste desde el Ourense. Una amistad que se ha fraguado desde entonces y que a lo largo de estos años.

Luis de la Fuente y su máster de 13 años en la RFEF

La llegada de De la Fuente a la Selección absoluta en 2022 no fue un mero trampolín, sino la culminación de un trayecto de 13 años dentro de la estructura de la RFEF. Desde que ingresó en 2013 para hacerse cargo de la Sub 19, su carrera ha sido un goteo constante de éxitos con las categorías inferiores de la Selección: campeón de Europa Sub 19 (2015), campeón de Europa Sub 21 (2019), medalla de plata en los Juegos de Tokio (2021) y, ya en la absoluta, campeón de la Liga de Naciones (2023) y de la Eurocopa (2024). Sin duda, un camino plagado de éxitos en los que al mismo tiempo ha ido formando a personas y futbolistas; justo los mismos con los que ahora se juega un Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

"Para mí, la clave en las categorías inferiores, aparte de hacerlo muy bien, lógicamente, y tener éxitos deportivos, fue la paciencia y la continuidad", dice Rafa Rodríguez, quien apostilla a ESTADIO Deportivo que "es muy difícil cuando ganas campeonatos no querer llegar rápido a clubes de éxito e importantes; querer conseguir grandes contratos y estar en clubes de nivel. Es muy difícil tener paciencia y continuidad esperando a que te llegue la oportunidad si te llega".

La clave del éxito de Luis de la Fuente, por tanto, reside en dos conceptos: "paciencia y continuidad", ante los ojos de Rafa Rodríguez. En un mundo donde los entrenadores a menudo priorizan contratos millonarios en clubes de élite tras un éxito puntual, De la Fuente decidió esperar su momento, perfeccionando su estilo y conociendo a fondo a la generación que hoy lidera en la Absoluta, como Unai Simón, Pedri, Mikel Merino o Ferran Torres. Este periodo ha sido, en palabras de su amigo y excompañero, un auténtico "máster" de conocimientos que le ha permitido conformar una selección a su imagen y semejanza: "España puede ganar el Mundial porque tiene grandes jugadores y un estilo que Luis ha mejorado. España puede ganar a cualquiera, pero de eso a ganar el Mundial... Influyen muchísimas cosas y muchísimos detalles".

El factor humano de Luis de la Fuente; lo colectivo por encima del ego individual

Más allá de la táctica, Luis de la Fuente ha devuelto la calma y la cordialidad al entorno de la Selección Española tras etapas de mayor tensión mediática, con Luis Enrique al frente y Rubiales como presidente de la RFEF. Su gestión se basa en tratar al vestuario primero como un grupo de personas y después como futbolistas, rechazando las individualidades tóxicas en favor de un colectivo unido. "Como persona, Luis es una mezcla entre serio y profesional, pero también humano, alegre y divertido. Además, creo que en todos los años de las selecciones inferiores fue haciendo un máster de conceptos y conocimientos de jugadores que le han permitido hacer una selección a su manera y a cómo él siente el fútbol y la vida", reconoce Rafa Rodríguez, quien resalta la faceta más humana del seleccionados español con el simple gesto de que se prestó a colaborar con él y su libro desde el mismo momento que se lo ofreció.

El reto final de Luis de la Fuente

"Cuando escribí el libro 'Futbolista Pobre, Futbolista Rico', pensé en qué personas y por qué podían representar lo que yo sentía y había escrito por mi experiencia como futbolista y durante tantos años como agente. Reflexioné que Luis había sido compañero y que como futbolista y fundamentalmente como entrenador había tenido de todo hasta que llegó a la Selección. Creía que había representado varias facetas de entrenador profesional y de cantera, y que con trabajo, paciencia, continuidad... Y siempre con alegría y positivismo, había podido conseguir grandes metas. Fue también muy creativo porque había probado varias facetas y siguió en la búsqueda hasta que llegó a las selecciones inferiores. Cuando le dije lo del prólogo no se lo pensó y me dijo que sí; y eso que estaba viviendo el mejor momento de su vida deportiva. Creo que él sentía en el éxito que yo siempre le intenté ayudar y era una forma de reconocerlo", reflexiona para ESTADIO Deportivo Rafa Rodríguez.

La vitola de vigente campeona de Europa y candidata al título en juego en Estados Unidos, México y Canadá, España llega a este Mundial de 2026 ha evolucionado hacia un estilo que, bajo la dirección de Luis de la Fuente, ha mejorado y es capaz de ganar a cualquier rival. Sin embargo, desde la experiencia de Rafa Rodríguez, eso no es suficiente.

Para Luis de la Fuente, en cualquier caso, este Mundia se presenta como el gran reto final. Tras haber conquistado Europa en casi todas las categorías posibles, el objetivo es completar el círculo y emular la gesta de Vicente del Bosque con España en 2010 está en el horizonte. El grupo, al menos, confía ciegamente en su técnico. Un seleccionador que ha hecho de la paciencia su mejor arma para convertir a España, nuevamente, en campeona del mundo.