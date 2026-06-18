Koubek responde a Broos tras el empate entre Chequia y Sudáfrica: "Es su opinión, yo tengo la contraria"

El seleccionador checo respondió a las declaraciones del entrenador de Bafana Bafana, lamentó el penalti final que privó a su equipo de la victoria, negó que sus jugadores se encerraran y aseguró que aún peleará la clasificación ante México en el Grupo A del Mundial 2026

Miroslav Koubek no aceptó el relato de una Chequia superada por Sudáfrica. El seleccionador compareció tras el 1-1 de Atlanta con un discurso defensivo, convencido de que su equipo estuvo más cerca de la victoria por ocasiones y que el empate llegó por una acción aislada en el tramo final.

Chequia se adelantó con Michal Sadilek en el minuto 6, pero Teboho Mokoena igualó de penalti en el 83. El punto deja al conjunto checo tercero del Grupo A, con una última final ante México, mientras Bafana Bafana se medirá a Corea del Sur.

Koubek rechaza el análisis de Hugo Broos sobre Chequia

Koubek respondió con frialdad a la lectura de Hugo Broos, que había definido a Chequia como una selección física, directa y poco interesada en el juego combinativo. El técnico checo no quiso entrar en una discusión larga, pero sí marcó distancia.

“Es su opinión. Yo no se la discuto. Yo tengo la contraria”, señaló el seleccionador, antes de defender que su equipo no se limitó a lanzar balones largos ni a protegerse tras el gol inicial. Koubek sostuvo que Chequia creó ocasiones suficientes para ganar y que la falta del segundo gol terminó abriendo la puerta al castigo final.

Chequia lamenta no cerrar el partido ante Sudáfrica

El empate entre Chequia y Sudáfrica dolió especialmente a los europeos por el desarrollo del encuentro. Para Koubek, la República Checa tuvo momentos claros para sentenciar y, de haber marcado el 2-0, el partido habría terminado de otra manera: “Creemos que tenemos derecho a pensar que, por las ocasiones creadas, estuvimos más cerca de la victoria. Faltó el segundo gol y con eso habríamos cerrado el partido”.

El seleccionador asumió que Sudáfrica tuvo más balón en diferentes fases, pero relativizó esa superioridad. Según su análisis, Bafana Bafana movió la pelota sin generar demasiadas ocasiones claras, más allá de disparos lejanos y algunos centros.

Koubek acepta el penalti, pero lo considera riguroso

La acción decisiva llegó en el minuto 83, cuando Tori Penso señaló mano de Pavel Sulc dentro del área tras un disparo sudafricano. Mokoena transformó el penalti y dejó a Chequia sin una victoria que habría cambiado por completo su situación.

Koubek no cargó contra la árbitra, aunque dejó clara su postura. “Lo acepto, pero fue un momento desafortunado, sin duda un penalti desafortunado”, afirmó. El técnico defendió que no hubo intención del jugador: “En mi casilla lo tengo como un penalti riguroso, pero señalable”.

El seleccionador checo niega que su equipo se encerrara ante Sudáfrica

Uno de los puntos que más molestó a Koubek fue la idea de que Chequia se echó atrás después del 1-0. El técnico rechazó de plano que hubiera una instrucción para defender tan bajo. “No existe ninguna intención así. Jugar atrás de esa manera, en absoluto”, afirmó.

Koubek incluso recordó que muchas ocasiones checas nacieron desde ese supuesto repliegue. Para él, defender en bloque no significa renunciar al partido, sino adaptarse al tipo de rival y al desgaste del encuentro.

El calor y los cambios pasan factura a Chequia

El seleccionador también habló del desgaste físico. Admitió que Chequia perdió algo de fuerza con los cambios, pero defendió que eran necesarios por el clima, los calambres y el cansancio acumulado: “Lukáš Červ no podía más, ya tenía calambres. Adam Hložek también empezó a notarlo un poco. Así que era lógico”.

También señaló que entrenar y competir con calor obliga a ajustar cargas. De cara al duelo ante México, el técnico dejó claro que la preparación será más táctica que física, con poco margen de recuperación y viaje a Dallas incluido.

México aparece como la gran final de Chequia

Koubek no dio por perdido el Mundial. El empate complica el camino, pero Chequia todavía tiene una última oportunidad ante México, el partido que el seleccionador considera el más difícil de los tres por rival y condiciones: “Estoy convencido de que todavía vamos a pelear por la clasificación. No todavía, sino seguro”.

La República Checa llega con solo un punto y con la sensación de haber dejado escapar dos ventajas en dos partidos. Koubek se agarra a una idea: su equipo sabe golpear, sabe competir y, pese a las críticas, no está tan lejos. Ahora necesita convertir esa resistencia en una victoria ante una de las anfitrionas.