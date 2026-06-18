República Checa - Sudáfrica, en directo la jornada 2 en el Grupo A del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo entre las Selecciones de República Checa y Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026, un cruce de urgencias en el Grupo A tras dos estrenos sin puntos

República Checa - Sudáfrica, en directo la jornada 2 en el Grupo A del Mundial 2026ED

En la tarde de hoy, República Checa y Sudáfrica , tratarán de conservar sus opciones para los dieciseisavos en el Grupo A de la Copa del Mundo

Además de las selecciones checa y sudafricana, el Grupo A está compuesto por México , anfitriona, y Corea del Sur , las cuales se enfrentarán a partir de las 03.00 horas

El duelo entre República Checa y Sudáfrica tendrá lugar en el Estadio Atlanta , hogar de Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United FC de la MLS. El recinto tiene una capacidad para más de 70.000 espectadores

La encargada de dirigir el encuentro será la árbitra estadounidense Mary Victoria Penso , segunda árbitra en la historia presente de forma principal en un Mundial masculino

La Selección europea llega tras perder 2-1 ante Corea del Sur en el debut, mientras que en su preparación para la Copa del Mundo vencieron 3-1 a Guatemala y 2-1 a Kosovo

La Selección de Miroslav Koubek se clasificó al torneo tras superar a Dinamarca en la tanda de penaltis durante la final de la repesca

La Selección africana también cayó en su debut ante México por 2-0, en un duelo que acabó con dos expulsiones. Antes, los Bafana Bafana habían superado a Jamaica (0-1) y empatado ante Nicaragua en los amistosos de preparación

El equipo de Hugo Broos no podrá contar con Sphephelo Sithole ni Themba Zwane tras ser expulsados en el debut ante México

República Checa y Sudáfrica se enfrentan este jueves 18 de junio en el Atlanta Stadium, en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, con la obligación de reaccionar después de caer en sus respectivos debuts.

La Chequia de Miroslav Koubek perdió ante Corea del Sur, mientras que el conjunto africano de Hugo Broos llega condicionado por la derrota frente a México, donde sufrió las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

Patrik Schick y Tomáš Souček sostienen a una República Checa necesitada

La República Checa de Miroslav Koubek regresó a un Mundial veinte años después de su última presencia, pero el estreno dejó una sensación amarga. El combinado europeo se adelantó ante Corea del Sur con un cabezazo de Ladislav Krejčí, una acción que reflejó bien su principal fortaleza: balón parado, juego directo y capacidad para competir desde el físico.

Sin embargo, la ventaja no fue suficiente. Corea del Sur encontró espacios, elevó el ritmo y terminó remontando el encuentro. La derrota dejó a la Selección checa sin puntos y con la obligación de mejorar en Atlanta antes de cerrar la fase ante México.

En ese escenario, Patrik Schick aparece como el gran nombre propio en ataque. El delantero del Bayer Leverkusen representa la amenaza más clara de una selección que también necesita más peso de Tomáš Souček, Adam Hložek, Pavel Šulc y el propio Krejčí. La República Checa no puede vivir solo de centros laterales o acciones aisladas si quiere sostenerse en el torneo.

Hugo Broos pierde a Sithole y Zwane antes del cruce de Atlanta

Sudáfrica llega tocada por el 2-0 encajado ante México en el partido inaugural del Mundial 2026. La derrota en el Estadio Azteca no solo dejó al equipo sin puntos, sino también con dos ausencias importantes para la segunda jornada: Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueron expulsados.

Hugo Broos podría retocar el plan tras una puesta en escena demasiado conservadora ante México, donde Sudáfrica utilizó una defensa de cinco y apenas consiguió asentarse con continuidad en campo contrario. La baja de Zwane, uno de los futbolistas con más pausa y talento entre líneas, obliga además a buscar una nueva fórmula para conectar con Lyle Foster.

República Checa y Sudáfrica se juegan mucho más que tres puntos

El Grupo A ha arrancado con México y Corea del Sur en ventaja, por lo que el margen de error para República Checa y Sudáfrica se ha reducido de manera drástica. Ganar en Atlanta no garantiza el pase, pero sí permite mirar la tercera jornada con opciones reales. Empatar, en cambio, dejaría a ambos dependiendo de demasiados factores.

Para la República Checa, el partido supone una oportunidad para confirmar que su vuelta al Mundial no se limita a competir con orden y orgullo. El equipo de Koubek necesita convertir su poder aéreo en puntos, proteger mejor las ventajas y dar más continuidad a sus posesiones.

Para Sudáfrica, el reto es todavía más emocional. Los Bafana Bafana nunca han superado una fase de grupos mundialista y el golpe inicial ante México reabrió ese fantasma. Broos necesita una respuesta inmediata si quiere pasar a la ronda de dieciseisavos.