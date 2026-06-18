Henry y Cañizares, entre la culpa y la pena por Ronaldo: "Verle en el ocaso de su carrera me resulta feo"

El estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial ha despertado multitud de críticas al astro portugués, que se mostró negado de cara a puerta y aportó bastante poco al equipo

El debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo ha dejado mucho que desear en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección lusa no ha podido pasar del empate ante la República Democrática del Congo y las críticas se han centrado en la figura del líder del combinado portugués, sobre todo después de ver como otros jugadores importantes de este torneo como Messi, Haaland o Mbappé han arrancado siendo protagonistas.

Se esperaba lo mismo de un Cristiano Ronaldo que vivió un partido para olvidar. El goleador apenas tocó 21 veces el balón y tuvo tres disparos, pero ninguno fue entre los tres palos. Algo que posiblemente a cualquier otro futbolista le hubiera servido para ser sustituido, pero no en el caso de Ronaldo, y por eso mismo le preguntaron a Roberto Martínez tras el partido.

"No iba a sacar a Cristiano Ronaldo porque no tiene sentido sacar al máximo goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles. Si me preguntas por Cristiano Ronaldo te diré que todos estamos tristes. Él era el primero que quería ganar el partido. Sus hábitos, su mentalidad y la manera en la que trabaja con los jugadores son importantes para nosotros. Lo intentaremos de nuevo", defendió el seleccionador portugués.

Henry e Ibrahimovic también se ceban con CR7

Sin embargo, la defensa de Roberto Martínez no ha servido para frenar las críticas que ha recibido el astro portugués, algunas de ellas de compañeros de profesión que ya están retirados y comentan habitualmente en los medios de comunicación.

Ese es el caso de Thierry Henry. El delantero francés está trabajando para FOX en este Mundial junto a Zlatan Ibrahimovic y no se cortó un pelo a la hora de calificar la actuación de Ronaldo.

"Hay algo importante. El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo. Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un '9', pero nunca ha sido un '9' y no está actuando como un '9'. No le está dando a Portugal esas cualidades", ha dicho Henry.

También sobre esa jugada habló Ibrahimovic, en la que se adelanta a Bruno Fernandes para rematar él cuando su compañero está en una mejor posición. "Normalmente, como delantero, vas del primer palo al segundo para arrastrar al defensor contigo y abrirle espacio al que viene detrás. Así que, obviamente, tomaste la decisión equivocada, Cristiano".

Cañizares, triste por Ronaldo... y Modric

Otro de los que se ha sumado a las críticas ha sido Santiago Cañizares, el comentarista de 'El Partidazo de COPE', que anoche lamentaba la imagen que dejó Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

"Hemos visto a una Inglaterra en forma, a Francia con ese evidente potencial que tiene, a Leo Messi, volverle a ver así es maravilloso... Para mí, me entristece mucho ver a Luka Modric y Cristiano Ronaldo en estas condiciones en las que les he visto hoy. Ha sido lo peor para mí del día. Son jugadores a los que tengo gran estima y verles en el ocaso de su carrera me resulta feo", lamentaba el exportero.