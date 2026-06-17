Portugal - RD Congo: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo K del Mundial 2026

El astro portugués busca un Mundial que ya tienen sus dos grandes rivales que además han comenzado la cita marcando goles, por lo que todas las miradas estarán puestas en el '7' de Portugal

Llega el turno en el Mundial para las dos últimas favoritos en entrar en acción en este último turno de la primera jornada de la fase de grupos. Portugal arranca su andadura en Estados Unidos enfrentándose a la República Democrática del Congo en Houston.

Cristiano Ronaldo sigue siendo la estrella de un equipo luso repleto de talento dirigido en el banquillo por el español Roberto Martínez y con jugadores como Rubén Días, Bernardo Silva o Vitinha, que se han acostumbrado a ganar en los escenarios más exigentes.

A media tarde-noche en España y con Portugal como gran reclamo, los lusos se miden a RD Congo en la estrena del Grupo K. La cita es el miércoles 17 de junio, a las 19:00 en la península y a las 18:00 en Canarias, en el NRG Stadium de Houston.

¿A qué hora se juega el partido? Portugal - RD Congo

La acción arranca a las 19:00 horas en horario peninsular y a las 18:00 en el archipiélago canario, una franja cómoda para sentarse a verlo. Arrancan ambas selecciones su Mundial, y en un grupo de cuatro ese primer paso manda: el billete directo a dieciseisavos es para los dos primeros, con plaza extra para los ocho mejores terceros.

Portugal llega con cartel de candidato y una nómina de figuras de primer nivel; RD Congo, representante africano, querrá hacerse fuerte y sorprender de salida. El dibujo titular y las posibles novedades se despejarán cerca del comienzo.

Dónde ver el encuentro por TV y online Portugal - RD Congo por TV y online

El partido se podrá seguir por televisión en DAZN y Movistar+. Para verlo desde el teléfono o la tableta, están las aplicaciones de DAZN, Movistar+ y RTVE Play. También podrán seguirlo online a través de www.estadiodeportivo.com

Portugal lleva varios días entrenando en Palm Beach (Florida) y ha viajado a Houston este martes para ya realizar la rueda de prensa previa al choque frente a los africanos. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, sobre todo después de los estrenos goleadores de Messi, Mbappé o Haaland, ante los que el portugués no querrá ser menos. Llega al torneo como reciente campeón de Arabia y con una marca de 973 goles anotados, cada vez más cerca de romper la barrera de los 1.000.

Ronaldo ante su última oportunidad de ganar el Mundial

Los focos también están puestos en Bernardo Silva, que esta misma mañana ha sido anunciado como nuevo fichaje del Real Madrid a petición de José Mourinho. Silva disputará su tercer Mundial después de los de Rusia 2018 y Catar 2022. .

Vigente campeones de la Liga de Naciones, Portugal es considerada como una de las favoritas para ganar el torneo, lo que supondría el primer Mundial de su historia, pudiendo unirlo así al trofeo de la Nations League y la Eurocopa de 2016, y para ello cuenta Roberto Martínez en su plantilla con jugadores campeones en sus clubes como Vitinha, que conquistó las últimas dos Ligas de Campeones como líder del París Saint Germain.

Enfrente, Congo se prepara para su primer Mundial desde 1974. En su primera experiencia se fue con cero puntos y sin marcar ningún gol, por lo que el objetivo es mejorar aquel papel ya lejano. Se clasificó para esta Copa del Mundo tras pasar por la repesca, en la que eliminó a Jamaica con un gol decisivo de Axel Tuanzebe en la prórroga.

Portugal No Iniciado - RD Congo

- Alineaciones probables:

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo.

Congo: Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (QAT).

Incidencias: NRG Stadium. 19:00 horas en España.