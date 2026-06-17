Portugal-RD Congo, en directo el partido del Grupo K del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo. El conjunto portugués se mide a una de las selecciones africanas más físicas y competitivas, en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

Esta noche estaremos muy atentos a Cristiano Ronaldo. ¿Veremos al Cristiano de las grandes citas, el líder que lo da todo, que aparece cuando más lo necesita su selección y marca la diferencia? ¿O asistiremos a una versión más irregular, con errores poco habituales y alguna que otra decisión que le pase factura a Portugal?

Gracias por acompañarnos en este apasionante Portugal-Congo, un partido que promete emociones, goles y muchas miradas puestas en una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Con confianza, experiencia y ambición, Portugal buscará comenzar su aventura mundialista con una victoria que refuerce sus aspiraciones.

Los portugueses han mostrado solidez y capacidad goleadora en sus compromisos recientes, consolidándose como uno de los equipos llamados a pelear por las rondas finales del torneo. Sobre el papel parten como favoritos ante Congo, aunque saben que los debuts mundialistas nunca son sencillos.

Portugal arranca su participación en el Mundial con la intención de confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en los últimos meses. La selección lusa llega respaldada por una dinámica positiva y por una plantilla repleta de talento, liderada una vez más por Cristiano Ronaldo.

Ante Portugal parte como clara víctima, pero la selección congoleña quiere demostrar que su regreso al Mundial no es casualidad y comenzar esta nueva etapa dejando sensaciones positivas.

Aunque sus resultados recientes no han sido especialmente brillantes, el conjunto dirigido por Sébastien Desabre confía en su capacidad para sorprender y aprovechar una oportunidad histórica para ganar protagonismo a nivel mundial.

La República Democrática del Congo afronta este Mundial con la ilusión de regresar a la máxima competición internacional más de medio siglo después de su única participación. Los congoleños lograron el billete tras superar la repesca intercontinental y llegan con el objetivo de competir y dejar una buena imagen en el escenario más importante del fútbol.

Recordamos que hoy Portugal no contará con la asistencia de Rubén porque según Roberto Martínez no está todavía en forma.

Está lloviendo con fuerza cerca del NRG Stadium, pero el estadio está preparado: cuenta con techo.

El bonito detalle de la selección de Portugal con los padres de Diogo Jota en el Mundial 2026

Portugal parte como favorita y habrá que ver cómo responde en este debut. En principio, se mide a una República Democrática del Congo que es claramente inferior en términos de calidad y experiencia, por lo que, sobre el papel, el conjunto portugués debería imponer su superioridad y resolver el partido sin demasiadas complicaciones.

El Congo disputará su primera Copa del Mundo desde su última participación en 1974 , regresando así al máximo escenario del fútbol internacional tras más de cinco décadas de ausencia.

El equipo de Roberto Martínez llevará en el campo unas pulseras conmemorativa en honor a Diogo Jota , fallecido hace un año.

Le sigue el himno de RD.Congo que empieza a sonar en Texas

El enfrentamiento entre Portugal y la República Democrática del Congo en la fase de grupos del Mundial 2026 se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada 1 de este grupo. La selección portuguesa, considerada por muchos como una de las candidatas a pelear por el título, inicia su camino en el torneo frente a un combinado africano que aspira a convertirse en una de las revelaciones de la competición.

El enfrentamiento, correspondiente al Grupo K, medirá a dos selecciones con estilos muy diferentes. Portugal buscará imponer su calidad técnica y su experiencia en grandes escenarios, mientras que la República Democrática del Congo tratará de aprovechar su potencia física y su velocidad para sorprender a uno de los favoritos del campeonato.

Portugal, obligada a responder a las expectativas

La selección portuguesa afronta el Mundial con la presión que acompaña a los grandes candidatos. La calidad de su plantilla y la mezcla entre futbolistas experimentados y jóvenes talentos han provocado que muchos la sitúen entre las aspirantes a levantar el trofeo.

El combinado cuenta con recursos de sobra para dominar los partidos a través de la posesión y generar peligro en los últimos metros. Además, dispone de jugadores capaces de decidir encuentros con acciones individuales, una virtud especialmente valiosa en torneos cortos como un Mundial.

Sin embargo, el debut nunca suele ser sencillo. Portugal sabe que comenzar con una victoria sería un paso importante para encarrilar la clasificación a los octavos de final y afrontar con mayor tranquilidad los siguientes compromisos de la fase de grupos.

La República Democrática del Congo quiere dar la sorpresa

La selección congoleña llega al torneo con menos presión, pero con la ilusión de competir al máximo nivel ante algunos de los mejores equipos del mundo. Su presencia en el Mundial es el premio a un crecimiento sostenido durante los últimos años y ahora busca trasladar esa evolución al escenario más importante del fútbol internacional.

El conjunto africano destaca por su fortaleza física, su capacidad para competir en los duelos y la velocidad de sus hombres de ataque. Precisamente esas características pueden convertirse en una amenaza para Portugal si consigue encontrar espacios y castigar las pérdidas de balón de los europeos.

Además, la República Democrática del Congo cuenta con varios futbolistas que militan o han militado en ligas europeas de primer nivel, un factor que aporta experiencia y competitividad a una plantilla que sueña con dar la campanada.

Un partido importante en el Grupo K

Aunque se trata únicamente de la primera jornada, el encuentro puede tener una importancia capital en el desarrollo del Grupo K. Una victoria permitiría a Portugal dar un paso adelante en sus aspiraciones de terminar en lo más alto de la clasificación, mientras que para la República Democrática del Congo supondría un golpe sobre la mesa en su lucha por avanzar de ronda.

Con Colombia y Uzbekistán completando el grupo, cada punto adquiere un valor especial y los errores pueden pagarse muy caros. Por ello, ambos equipos afrontarán el duelo con la máxima concentración y conscientes de lo mucho que hay en juego desde el primer día.

Claves del encuentro

El partido estará marcado por la capacidad de Portugal para imponer su ritmo de juego y por la respuesta que pueda ofrecer la República Democrática del Congo en las transiciones. Si los portugueses logran monopolizar la posesión y encontrar espacios entre líneas, tendrán muchas opciones de controlar el encuentro.

Por el contrario, si el conjunto africano consigue llevar el duelo a un escenario físico, intenso y con espacios para correr, podría generar más dificultades de las previstas a una de las selecciones llamadas a protagonizar el Mundial 2026. Un duelo de estilos que promete emociones fuertes y que servirá para comenzar a definir el panorama del Grupo K.

Horario del Portugal - República Democrática del Congo

El encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo se disputará este miércoles 17 de junio y dará comienzo a las 19:00 horas en España peninsular.

Posibles alineaciones

Portugal: D.Costa, Nuno, Veiga, Araujo, Cancelo, Vitinha, Bruno F, Neves, Pedro Neto, C.Ronaldo y Silva.

República Democrática del Congo: Mpasi-Nzau, Masuaku, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Wan-bissaka, Mukau, Moutoussamy, Kayembe, Bakambu y Wissa.