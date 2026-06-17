Grupo K de Portugal en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

Portugal abre hoy su camino en el Mundial 2026 ante RD Congo (19:00h), con Cristiano Ronaldo afrontando su sexto torneo y un grupo exigente junto a Uzbekistán y Colombia

Portugal empieza en el día de hoy su camino por conquistar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Roberto Martínez estrenarán su paso por este torneo de selecciones con el encuentro ante RD Congo, que tendrá lugar a las 19:00 (hora española). Para ello, uno de los atractivos en el combinado luso será la figura de Cristiano Ronaldo, que disputa su sexta Copa del Mundo, solo a la altura de Leo Messi, en la misma situación.

Además, Portugal se enfrentará en esta fase de grupos con Uzbekistán y Colombia, con jugadores interesantes en sus respectivas convocatorias. Por ello, los de Roberto Martínez tendrán rivales complicados pero afrontan los encuentros con el objetivo de pasar a dieciseisavos de final del Mundial 2026, a expensas del próximo obstáculo con el que se puedan encontrar en su camino por llegar a la gran final.

Calendario y partidos del Grupo K de Portugal en el Mundial 2026

Por un lado, Portugal se verá las caras con RD Congo hoy miércoles 17 de junio a las 19:00 (hora española). Tras ello, los de Roberto Martínez se enfrentarán a Uzbekistán el 23 del mismo mes y con el mismo horario. Por último, el combinado luso cerrará la fase de grupos con el enfrentamiento ante Colombia, programado para el 28 a las 1:30 (hora española), cambiando ligeramente con respecto a las dos primeras jornadas.

Por su parte, RD Congo, además de su encuentro ante Portugal, se citará con Colombia el miércoles 24 a las 4:00 (hora española). Su último partido de la fase de grupos será el domingo 28 frente a Uzbekistán, fijado para las 1:30 (hora española). De esta manera, tan solo faltaría destacar que Colombia y Uzbekistán se verán las caras en la primera jornada, mañana jueves 18 de junio a las 4:00 (hora española).

Favoritos del Grupo K de Portugal en el Mundial 2026

La convocatoria de Portugal para el Mundial 2026 invita a pensar que los de Roberto Martínez serán los favoritos de este grupo K. La campeona de la Eurocopa en 2016 cuenta con jugadores de la talla de Nuno Mendes o Ruben Dias en defensa, futbolistas que han vuelto a levantar una UEFA Champions League como Vitinha o Joao Neves u otros consagrados en la élite como Cristiano Ronaldo, Joao Félix o Bernardo Silva.

Sin embargo, no se le puede quitar el ojo a la selección de Colombia, con jugadores como James Rodríguez o, en la parcela más ofensiva, Luis Díaz y el Cucho Hernández, que va a por todas en este Mundial. Néstor Lorenzo también cuenta con un experimentado David Ospina en portería, que volverá a estar bajo palos en este torneo de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

Estrellas de Portugal, Colombia, RD Congo y Uzbekistán en el Mundial 2026

Uzbekistán: De la selección que dirige Fabio Cannavaro podemos destacar especialmente a Eldor Shomurodov, que es el capitán y el máximo goleador de Uzbekistán. Además, dejó buenos datos en las rondas de clasificación, firmando cinco goles y cinco asistencias. Otro de ellos es el defensa del Manchester City, Abdukodir Khusavov, que será uno de los líderes en el once titular del técnico italiano.

RD Congo: Yoane Wissa será una de las principales referencias a nivel ofensivo de RD Congo, acompañado en tareas ofensivas de Cédric Bakambú. Además, esta selección contará con la figura de Noah Sadiki, centrocampista del Sunderland que será uno de los elegidos para llevar la posesión de balón en los diferentes encuentros que participen durante el Mundial 2026.

Colombia: Colombia contará con el poder ofensivo de jugares como el Cucho Hernández y Luis Díaz, dispuestos a liderar una selección que espera no tener problemas para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026 desde fase de grupos. James Rodríguez volverá a ser uno de los atractivos de este combinado.

Portugal: Cristiano Ronaldo será la estrella de Portugal en su sexto Mundial de su carrera. El jugador del Al Nassr, pese a que puede ser suplente en algunos partidos, será uno de los líderes sin duda de la selección dirigida por Roberto Martínez, que también llamó a otros como Vitinha, Joao Neves o Bernardo Silva.