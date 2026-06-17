El bonito detalle de la selección de Portugal con los padres de Diogo Jota en el Mundial 2026

La Federación portuguesa de fútbol ha invitado a Joaquim e Isabel Silva a acompañar a la selección lusa en el debut en el Mundial ante la República Democrática del Congo

Está a punto de cumplirse un año del fallecimiento de Diogo Jota (3 de julio de 2025) y Portugal no olvida a su futbolista, que llegó a jugar 49 partidos con la selección marcando 14 goles. Muy posiblemente, el que fuera atacante del Liverpool habría tenido su sitio en este Mundial pues apenas se ha cumplido un año del último partido que jugó con Portugal, en la final de la Nations League el 8 de junio de 2025, de ahí que todos sus compañeros lo tengan muy presente en esta concentración mundialista.

Pero además, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha querido tener un detalle con los padres del malogrado futbolista, Joaquim e Isabel Silva, quienes acompañarán este miércoles a la selección en su debut en el Mundial frente a la República Democrática del Congo.

Así lo ha comunicado la FPF, que ha invitado a los padres de Diogo Jota al primer partido en Estados Unidos, hacia donde viajaron el pasado lunes y fueron recibidos el martes por su presidente, Pedro Proença, junto al resto de la dirección de la entidad y la delegación portuguesa desplazada al torneo.

Durante el encuentro también intercambiaron unas palabras con la ministra portuguesa de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y con el embajador de Portugal en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

De esta forma, los padres de Diogo Jota verán el partido desde las gradas del Reliant Stadium de Houston en el que a buen seguro hubiera estado su hijo si no hubiera tenido aquel fatídico accidente.

De hecho, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, aseguró que Portugal estaría representada por "27 jugadores más uno", en alusión a la presencia simbólica de Diogo Jota en el recuerdo de sus compañeros. Además, el nombre del exdelantero figura en el brazalete conmemorativo que los integrantes de la selección han decidido portar durante el torneo.

Diogo Jota perdió la vida en un accidente de tráfico

Diogo Jota, nacido en 1996 en Gondomar, en el norte de Portugal, desarrolló una destacada carrera profesional que le llevó a militar en equipos como el Paços de Ferreira, el Oporto, el Wolverhampton Wanderers y el Liverpool FC. Con la selección portuguesa disputó más de medio centenar de encuentros internacionales y participó en varias grandes competiciones.Jota falleció el 3 de julio de 2025 junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia española de Zamora. Ambos viajaban en un vehículo que se salió de la vía y se incendió posteriormente, un suceso que provocó una profunda conmoción en Portugal y en el mundo del fútbol internacional.La muerte del delantero generó numerosas muestras de condolencia de clubes, compañeros, dirigentes y aficionados de todo el mundo, y desde entonces la selección portuguesa ha mantenido diversos homenajes para recordar a uno de los futbolistas más queridos de su generación.