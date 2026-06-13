Portugal es claro candidato al Mundial 2026: la generación de oro que da a Cristiano Ronaldo su gran oportunidad

La irrupción de una generación de oro en Portugal les coloca como claros candidatos para el Mundial 2026, con jugadores como Vitinha, Joao Mendes y Bernardo Silva que pueden guiar a Cristiano Ronaldo hacia su sueño de levantar la copa del mundo, el único gran reto que le queda en el fútbol

El Mundial 2026 acaba de empezar y a la espera de los resultados de los partidos, a priori hay muchos candidatos para pelear por el título más prestigioso a nivel de Selecciones. Entre ellos está la Selección Española, que llega a esta cita como vigente campeona de Europa. También Francia e Inglaterra tienen convocatorias muy potentes, con jugadores como Dembelé o Mbappé en el equipo de Deschamps o Harry Kane y Jude Bellingham, a las órdenes de Thomas Tuchel. Pero Portugal pasa más desapercibida y este es su año para proclamarse campeona del mundo.

Es cierto que el país luso tiene jugadores muy potentes y eso lo reconocen la mayoría de los aficionados y sus países rivales. Sin embargo, muy pocos ponen su nombre en las apuestas para conquistar el título en la final del 19 de julio, y este año la épica y el destino les señala a ellos para sumar su primera estrella. Sobre todo, como broche de oro a la carrera de Cristiano Ronaldo, su máxima estrella.

La generación de oro de Portugal: Vitinha, Joao Mendes, Bernardo Silva y Ronaldo para conquistar el Mundial 2026

Si analizamos la convocatoria completa de Portugal elaborada por Roberto Martínez, confirmamos que jugador por jugador, es uno de los países más potentes de esta cita mundialista. De hecho, muchas de sus estrellas son algunos de los jugadores más cotizados en el mercado de clubes. Ejemplo de ello es Vitinha, doble campeón de Champions y eje del París Saint-Germain, creador de juego organizado y acciones de ataque.

También ha generado mucho interés en el mercado, con la sombra del Real Madrid acechando, Joao Neves, el centrocampista de 21 años que se ha convertido en una de las grandes estrellas del PSG. Y hablando del Real Madrid, su flamante nuevo fichaje, Bernardo Silva, es otra de las armas del país luso para dominar el balón.

Aunque todas las miras están puestas en Cristiano Ronaldo, el delantero de todo un país que tiene la oportunidad de conseguir el único gran logo que le falta en su exitosa carrera futbolística. Al su lado en el ataque estarán jugadores como Gonçalo Ramos, Joao Felix o Rafael Leao, que asediaran las porterías rivales para ir avanzando en esta copa del Mundo.

Ya tocaron a la puerta al ganar la Nations League en 2025, aunque evidentemente no es el mismo nivel de exigencia. Pero aún así, fueron capaces de derrotar a España y sobre todo, de demostrar que esta nueva generación es candidata a todo.

Messi ya ganó el Mundial, es el turno de Cristiano Ronaldo

Además de las opciones reales que tiene Portugal por la calidad individual de sus jugadores, también la épica les da cierta ventaja. Cristiano Ronaldo, la figura más importante del fútbol luso, llega a este Mundial con 41 años, lo que hace pensar que será 'su último baile'. Y qué mejor manera que despedirse que levantando la primera copa del mundo para su país.

Además, Leo Messi consiguió proclamarse campeón del mundo en la pasada edición de esta competición, por lo que todo invita a pensar que este año 'le toca' a Ronaldo. Aunque eso sí, hay que ganárselo en el campo. Portugal tiene una excelente generación de futbolistas capaces de luchar por este título, pero también habrá muchos países que amenacen sus opciones. Por eso va a ser tan interesante esta edición del Mundial, que además es la más grande de la historia con 48 participantes.