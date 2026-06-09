Horario de los partidos de Portugal en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

El país portugués lleva una plantilla muy potente para pelear por la copa del mundo. Sus primeros retos serán contra República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, con los horarios de todos los partidos ya decididos

Todos los partidos de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026Imago

El Mundial de 2026 va a comenzar en tan sólo un par de días. El día 11 de junio da inicio una nueva edición de la competición más prestigiosa a nivel de selecciones y serán 48 los países que peleen por el título, marcando un récord histórico de participación al aumentar las plazas de las clásicas 32. Uno de los países más destacados, y posible candidato a la estrella, es Portugal.

La selección que dirige el español Roberto Martínez ha presentado una convocatoria repleta de jugadores muy destacados en sus clubes, entre los que destacan Nuno Mendes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos, Rafael Leão y el el capitán, Cristiano Ronaldo. Un equipo muy potente que debuta el día 17 contra la República Democrática del Congo, que se ha clasificado a esta competición más de 50 años después.

Cristiano Ronaldo tiene la mejor oportunidad para conquistar su primer Mundial

Portugal tiene una plantilla muy interesante y completa a nivel individual, aunque es imposible que todas las miradas no se fijen en un único jugador. No es otro que Cristiano Ronaldo, que puede vivir en Estados Unidos, México y Portugal su último baile con la selección. Especialmente, su última oportunidad de ser campeón del mundo.

Aunque eso sí, en esta edición va a tener unos compañeros de gran calidad para tener opciones reales de competir por el título. El astro portugués lleva 973 goles oficiales y ahora va a tener, siempre que vayan superando rondas, muchos partidos para agrandar esta cifra y ser clave para Portugal para poner el broche de oro a su carrera, un Mundial.

Joao Neves, la joven estrella de Portugal que quiere Florentino Pérez para el Real Madrid

El Mundial no es sólo una competición entra países por alzarse con el título más prestigioso del fútbol de selecciones, también es un escaparate perfecto para que los clubes pongan los ojos en los jugadores que destaquen. Es el caso del joven centrocampista del Paris Saint-Germain, que aunque ya se ha consolidado como una de las grandes promesas, tiene una oportunidad de oro de ser decisivo para tratar de conquistar el primer título mundial para el país luso.

Por ello, el que va a estar muy pendiente va a ser Florentino Pérez, que lo quiere en su equipo cuanto antes. Vitinha también despierta mucho interés en el club blanco, pero son fichajes muy complicados en este mercado, y más después de ganar su segunda Champions consecutiva con el PSG. Pero regresemos a la competición por países y detallemos los horarios clave de los portugueses en esta fase de grupos.

Horario de todos los partidos de Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026:

Jornada 1: Portugal vs República Democrática del Congo: 17 de junio de 2026 a las 19:00 (hora española) en el Houston Stadium

Jornada 2: Portugal vs Uzbekistán: 23 de junio de 2026 a las 19:00 horas en el Houston Stadium

Jornada 3: Colombia vs Portugal: 28 de junio de 2026 a 01:30 horas (madrugada del 29 de junio en España) en el Hard Rock Stadium

Convocatoria completa de Portugal para el Mundial 2026

Porteros: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva

Defensas: Nelson Semedo, Ruben Dias, Tomas Araujo, Diogo Dalot, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Joao Cancelo, Samu Costa, Nuno Mendes

Centrocampistas: Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Francisco Trincao, Rafael Leao, Pedro Neto, Gonçalo Guedes, Francisco Conceiçao