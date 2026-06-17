Portugal 1-1 RD Congo: ´Los leopardos´ rascan un histórico empate contra Portugal

Portugal comenzó el Mundial 2026 con un inesperado empate ante la República Democrática del Congo (1-1). João Neves adelantó a los lusos en los primeros minutos, pero Wissa igualó antes del descanso para dar a los africanos un punto histórico en su regreso a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia

Portugal no pudo pasar del empate (1-1) ante la República Democrática del Congo en su estreno en el Mundial 2026 y dejó escapar dos puntos que parecía tener encarrilados desde los primeros compases del encuentro. Los lusos dominaron la posesión, marcaron pronto gracias a un cabezazo de João Neves y dispusieron de numerosas ocasiones para ampliar la ventaja, pero la falta de puntería y la inspiración del guardameta rival evitaron que pudieran sentenciar el partido. La selección dirigida por Roberto Martínez fue superior durante gran parte del encuentro, aunque terminó pagando cara su falta de eficacia.

La República Democrática del Congo supo mantenerse con vida pese al dominio portugués y encontró el premio justo antes del descanso con un gol de Wissa.

João Neves adelanta a Portugal

El conjunto de Roberto Martínez comenzó dominando desde el primer minuto. Con más posesión, profundidad por las bandas y un Cristiano Ronaldo muy participativo, los lusos encontraron pronto el premio. En el minuto 6, Pedro Neto puso un magnífico centro desde la izquierda y João Neves apareció en el área para rematar de cabeza y firmar el 1-0.

Portugal mantuvo el control durante prácticamente toda la primera mitad. Nuno Mendes generó mucho peligro por la izquierda, mientras que Bruno Fernandes y Bernardo Silva manejaban el ritmo del encuentro. La sensación era que el segundo gol podía llegar en cualquier momento.

Wissa hace historia antes del descanso

Sin embargo, cuando mejor estaban los portugueses apareció la sorpresa. En el tiempo añadido de la primera parte, Masuaku encontró espacio para centrar desde la izquierda y Wissa aprovechó la asistencia para batir a Diogo Costa y establecer el 1-1.

El tanto tuvo un significado especial, ya que supuso el primer gol de la República Democrática del Congo en un Mundial desde su regreso a la competición, más de medio siglo después de su única participación anterior, en 1974.

Mpasi desespera a Cristiano y a Portugal

Tras el descanso, Portugal volvió a hacerse con el dominio del balón y buscó con insistencia el tanto de la victoria. Incluso llegó a marcar por medio de Cancelo, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Cristiano Ronaldo tuvo varias oportunidades para desnivelar el marcador. La más clara llegó en los minutos finales, cuando Cancelo puso un centro perfecto al corazón del área, pero Mpasi se adelantó al capitán portugués y atrapó el balón antes de que pudiera rematar.

Bruno Fernandes, João Neves y Francisco Conceiçao también lo intentaron, pero la defensa congoleña y las intervenciones de su guardameta mantuvieron el empate.

La RD Congo resiste y firma la sorpresa

La selección africana tampoco renunció al ataque. Bakambu dispuso de varias ocasiones peligrosas y Kapuadi estuvo cerca de sorprender a Portugal con un remate que se marchó por centímetros.

En los últimos minutos, los 'Leopardos' resistieron el asedio portugués con orden y sacrificio. Ni los cinco minutos de descuento ni los intentos finales de Bruno Fernandes lograron romper la igualdad.

Con el pitido final se consumó una de las primeras sorpresas del Mundial 2026. Portugal deja escapar dos puntos en su debut y se ve obligada a reaccionar en las próximas jornadas, mientras que la República Democrática del Congo celebra un empate histórico que confirma que ha regresado a la Copa del Mundo para competir de tú a tú con cualquier rival.

Portugal: Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes (Semedo, m.71); Vitinha (Ramos, m.83), Joao Neves; Pedro Neto (Leao, m.71), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Conceiçao, m.46); Cristiano Ronaldo.

Congo: Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu, m.85), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (Joris Kayembe, m.75); Moutoussamy, Mukau (Sadiki, m.56), Edo Kayembe (Pickel, .75); Bakambu (Banza, m.85) y Wissa.Goles: 1-0, m.6: Joao Neves; 1-1, m.45+5.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QAT). Mostró cartulina amarilla a Bernardo Silva (m.13), Semedo (m.88) y Araújo (m.92), de Portugal, y a Chancel Mbemba (m.32), de Congo.