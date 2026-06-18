Tuchel reconoce que Inglaterra estuvo "algo nerviosa" en la victoria ante Croacia

El seleccionador de Inglaterra celebró la reacción del equipo por 4-2 tras llegar al descanso en empatados a dos durante el debut del Mundial 2026. El entrenador alemán admitió nervios, falta de valentía y dudas físicas con Declan Rice y Marcus Rashford tras el encuentro

Thomas Tuchel apareció sereno después de una victoria que tuvo muchas más complicaciones de las que refleja el 4-2 final. Inglaterra debutó en el Mundial 2026 con tres puntos ante Croacia, en el Estadio Dallas de Arlington, Texas, Estados Unidos, pero necesitó una segunda parte muy superior para romper un partido que llegó igualado a dos al descanso.

El seleccionador de Inglaterra reconoció los problemas del primer tiempo y puso el foco en la reacción posterior. Harry Kane, con un doblete, junto a Jude Bellingham y Marcus Rashford dieron forma a un triunfo que refuerza a Inglaterra en el Grupo L.

Tuchel admite nervios en Inglaterra antes de romper a Croacia

Tuchel no escondió que Inglaterra pasó por momentos incómodos antes de imponer su pegada. El equipo se adelantó dos veces en la primera mitad, pero Croacia respondió con los goles de Baturina y Musa, dejando un 2-2 que obligó al seleccionador a intervenir.

“Buena segunda parte, buena reacción”, resumió Tuchel tras el encuentro, antes de admitir que el primer tiempo fue “un poco complicado” y que el equipo estuvo “algo nervioso”. Su diagnóstico fue directo: Inglaterra jugó demasiado seguro y no encontró con confianza los espacios.

El dato que eligió el técnico explicó bien el cambio. Inglaterra ganó solo el 33% de los duelos por el suelo en la primera mitad y subió hasta el 73% en la segunda. Para el entrenador alemán, ahí estuvo una parte esencial de la transformación.

Tuchel señala la falta de valentía de Inglaterra sin balón

La crítica más clara del seleccionador no apuntó a la calidad con balón, sino al comportamiento sin él. Tuchel consideró que Inglaterra no fue lo suficientemente valiente en la primera parte y que el equipo se protegió demasiado pronto.

El técnico puso como ejemplo el segundo gol croata, obra de Petar Musa. Explicó que Inglaterra defendió casi con una línea de siete jugadores y, aun así, no fue capaz de proteger su portería. “Entonces, ¿para qué ser una línea de siete?”, vino a resumir.

La idea de fondo fue sencilla: Tuchel prefiere que Inglaterra se equivoque atacando su plan antes que proteger un resultado que todavía no tiene bajo control. Esa frase puede marcar el tono del torneo para una Selección que llega con cartel de candidata a hacerse con la Copa del Mundo.

Harry Kane revela el mensaje de Tuchel en el vestuario inglés

Harry Kane fue el primero en explicar desde dentro qué cambió al descanso. El delantero del Bayern, autor de dos goles en la victoria de Inglaterra, reconoció que el encuentro tuvo dos partes muy diferentes y que Inglaterra se decepcionó por la forma en la que encajó.

El capitán destacó el papel del seleccionador. Según Kane, Tuchel les dijo que, si tenían que perder, debían hacerlo “a su manera”. Esa idea liberó a una Inglaterra mucho más agresiva tras el descanso, con presión alta, ritmo y menos miedo a correr riesgos.

“Fuimos a toda máquina y no pudieron manejarlo”, explicó Kane. Para el delantero, la intensidad del segundo tiempo debe convertirse en el listón mínimo de Inglaterra durante el Mundial.

Bellingham valida a Tuchel y marca el ritmo ante Croacia

Jude Bellingham también reforzó el mensaje del seleccionador. El centrocampista del Real Madrid reconoció que Inglaterra estuvo nerviosa y precipitada en la primera mitad, pero defendió que el equipo mostró después “lo que quiere ser”.

Su gol en el minuto 47 cambió el partido. Bellingham atacó el área, cruzó el disparo y devolvió a Inglaterra una ventaja que esta vez Croacia ya no pudo levantar. A partir de ahí, el equipo encontró un ritmo más natural.

El madridista explicó que la charla de Tuchel no fue una escena dramática ni un grito de autoridad. Fue, según sus palabras, “lo que el equipo necesitaba”. Ese matiz ayuda a entender el tono del técnico: firmeza, pero sin perder calma.

Rashford responde desde el banquillo y preocupa tras el partido

Marcus Rashford completó la victoria con el 4-2 en el minuto 85, apenas doce minutos después de entrar al campo. Su impacto confirmó otra buena noticia para Tuchel: Inglaterra tiene fondo de armario y puede cambiar partidos desde el banquillo.

Sin embargo, el tramo final también dejó cierta preocupación. Rashford fue visto con molestias después del encuentro, al igual que Declan Rice. Tuchel pidió prudencia y aseguró que espera que ambos estén bien.

El caso de Rice fue especialmente llamativo. El seleccionador admitió que normalmente no habría retirado al centrocampista, pero explicó que no quiso asumir ningún riesgo. En un Mundial largo, Inglaterra no puede permitirse perder equilibrio en la medular. "Espero que estén bien, normalmente nunca sacaría a Declan, pero no quería correr ningún riesgo", admitió el alemán.

Tuchel se queda con una Inglaterra agotada pero convencida

Tuchel cerró su análisis con una frase que define bien su lectura del debut. Dijo que le gustan los jugadores agotados en el vestuario, porque esa fatiga fue consecuencia de una segunda parte intensa, agresiva y mucho más cercana a lo que quiere ver.

El técnico no negó los problemas. Inglaterra concedió demasiado, sufrió tras adelantarse y permitió que Croacia empatara dos veces antes del descanso. Pero eligió quedarse con la reacción, no con el susto.

“Hoy solo hay cosas positivas; mañana arreglaremos todo lo demás”, transmitió Tuchel. El mensaje encaja con el momento: Inglaterra ganó, golpeó primero en el Grupo L y descubrió que su Mundial puede depender tanto del talento como de la valentía para jugar sin miedo.