Inglaterra - Croacia: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Croacia abren la lucha en el grupo L del Mundial en un duelo que recuerda a aquellos cuartos de final de 2018 donde los croatas remontaron en la prórroga

Inglaterra y Croacia abren este miércoles la competición en el último grupo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el L, que además arranca con el duelo entre las dos candidatas a ser primeras para así tener un cruce más fácil en dieciseisavos.

Los ingleses son uno de los favoritos al triunfo final pero deberá demostrarlo sobre el terreno de juego entre las críticas por algunas ausencias en la lista de Thomas Tuchel aunque apoyados en el gran estado de forma de su delantero y capitán, Harry Kane.

Inglaterra y Croacia, dos viejas conocidas del fútbol mundial, inauguran el Grupo L el miércoles 17 de junio. El encuentro se disputa en el AT&T Stadium de Dallas y arranca a las 22:00 horas en la España peninsular, las 21:00 horas en Canarias.

¿A qué hora se juega el Inglaterra - Croacia?

El choque se pone en marcha a las 22:00 horas en la península y a las 21:00 horas en las islas Canarias, en horario de 'prime time' para el aficionado. Debutan las dos en un grupo de cuatro selecciones donde tropezar de inicio sale caro: a dieciseisavos acceden los dos primeros de cada grupo y los ocho terceros con mejores números. Los ingleses parten entre los favoritos a llegar lejos. Croacia, con la condición de escuadra curtida en grandes citas, no se lo pondrá fácil.

Dónde ver el encuentro por TV y online Inglaterra - Croacia por TV y online

La retransmisión queda en manos de DAZN y Movistar+. A esas dos opciones se le suma una en abierto, ya que el choque se podrá ver en La 1 de forma gratuita. También tienen la opción de poder hacerlo a través de Internet en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos las horas previas, todo lo que ocurre sobre el césped y las posteriores reacciones.

Inglaterra, con la duda de Bellingham

Lleva el cuadro inglés con ganas de revancha por aquella sonada eliminación en la semifinal del Mundial de Rusia 2018. No ha vuelto a estar tan cerca Inglaterra de volver a una final mundialista que aquel 11 de julio de 2018 en Moscú, cuando Croacia remontó en la prórroga un partido que se había puesto de cara para los ingleses desde el minuto 5, con un gol de Kieran Trippier.

Inglaterra No Iniciado - Croacia

Tras ello han llegado dos finales en Eurocopas, pero en amabas cayó derrotada, la primera ante Italia y la segunda frente a España, por eso, ni siquiera haber derrotado a Croacia en los cuartos de final de la Eurocopa le sirvió para sanar la herida.

Y ahora se vuelven a cruzar y habrá ganas de revancha en el bando inglés. La gran duda de Tuchel está en si utilizará a Jude Bellingham de inicio o si será suplente. También se ha hablado mucho de la ausencia de Phil Foden y de Cole Palmer. Y por si fuera poco también han sufrido el robo de botas de fútbol y material de entrenamiento nada más llegar a Kansas. Enfrente estará Croacia, que llega a la cita mundialista apoyada en un veterano curtido en mil batallas como Luka Modric. Con 40 años, el centrocampista del AC Milan ha dado un buen rendimiento este año y apura el que puede ser su última escaparate con la selección.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modrid, Luka Susic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa.