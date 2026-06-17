Inglaterra - Croacia, en directo la jornada 1 en el Grupo L del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el debut de las selecciones inglesa y croata en la Copa del Mundo 2026, donde el Estadio Dallas, Arlington, acogerá el duelo entre Thomas Tuchel y Zlatko Dalić

Inglaterra - Croacia, en directo la jornada 1 en el Grupo L del Mundial 2026ED

En la noche de hoy debutan Inglaterra y Croacia , favoritas para ocupar la primera plaza en el Grupo L de la Copa del Mundo

Además de las selecciones inglesa y croata, el Grupo L está compuesto por Ghana y Panamá , las cuales se enfrentarán a partir de las 01.00 horas

El duelo entre Inglaterra y Croacia tendrá lugar en el Estadio Dallas , hogar de los Dallas Cowboys de la National Football League (NFL) de Estados Unidos. El recinto tiene una capacidad para 80.000 espectadores

Inglaterra - Croacia: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo L del Mundial 2026

El encargado de dirigir el encuentro será el árbitro francés Clément Turpin , que contará con su compatriota Jerome Brisard en el VAR

En el historial general entre las Selecciones inglesa y crota, el balance favorece a The Three Lions con 6 victorias, frente a las 3 de los Vatreni, con 2 empates para completar los once encuentros

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la Eurocopa 2021, donde, al igual que esta noche, se vieron las caras en su debut, en el Grupo D. Aquel partido acabó con victoria inglesa por 1-0 tras el gol de Sterling

Con respecto a los Mundiales, la última vez que The Three Lions y los Vatreni se enfrentaron fue en Rusia 2018 , donde los croatas se impusieron 2 a 1 en las semifinales

El delantero del Bayern de Múnich, que llega tras anotar 61 goles en 51 partidos , es el claro referente de la convocatoria de Inglaterra , donde no están Cole Palmer, Phil Foden, Trent, Harry Maguire ni Luke Shaw

El entrenador alemán ha decidido dejar en el banquillo a Bukayo Saka y Marcus Rashford para dar entrada en el once a Madueke y Gordon

Zlatko Dalić ha decidido dejar en el banquillo a grandes nombres como Ante Budimir , Kovacic o los campeones de la Copa del Rey con la Real Sociedad, Luka Sucic y Cáleta-Car

Luka Modric acelera su adiós tras el golpe del Milan y apunta a retirarse con 40 años después del Mundial

El centrocampista del AC Milan es la gran estrella de Croacia desde Rusia 2018, viviendo su última Copa del Mundo e, incluso, sus últimos partidos como profesional

El seleccionador de Inglaterra analizó lo que significa disputar una Copa del Mundo

El delantero inglés aprovechó su comparecencia previa para hablar de uno de los iconos de la Selección inglesa

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entra en la recta final de su primera jornada. Tras casi una semana de competición, la noche del miércoles 17 de junio acogerá el debut del Grupo L, integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

En el primer partido, la Selección inglesa de Thomas Tuchel, campeona del Mundo en 1966 y finalista de la Eurocopa 2024, se mide a la Selección croata de Zlatko Dalić, finalista en el Mundial de Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, en el Estadio Dallas de Arlington, Estados Unidos.

Harry Kane lidera el nuevo bloque de la Inglaterra de Thomas Tuchel

La convocatoria del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, para la Copa del Mundo, dejó grandes sorpresas, en un claro ejemplo del cambio de ciclo que consolidar el entrenador alemán. Sin Cole Palmer, Phil Foden, Trent, Harry Maguire o Luke Shaw, el gran referente de la Eurocopa 2024, donde fueron finalistas, es sin duda Harry Kane.

El delantero del Bayern de Múnich llega al máximo torneo de selecciones tras una temporada de ensueño en Alemania. En 51 partidos con el Gigante de Baviera, el inglés ha anotado 61 goles, además de repartir 7 asistencias, colocándose entre los favoritos para alzarse con la bota de oro del Mundial 2026.

Aun así, el ariete de The Three Lions no estará solo. El cambio generacional inglés llega con grandes nombres en cada zona de ataque, donde en ataque sobresalen Bukayo Saka y Anthony Gordon, flamante fichaje del FC Barcelona, mientras que, en el centro del campo, Jude Bellingham y Declan Rice gestionan la sala de máquinas.

Con una convocatoria muy sólida en todas las posiciones, en la defensa de Tuchel destacan John Stones, Marc Guéhi y el guardameta, Jordan Pickford, quien tiene un idilio con su selección nacional.

Luka Modrić dirige a Croacia en su último Mundial

Por su parte, la Selección croata de Zlatko Dalić poco tiene que envidiar al combinado británico. Dirigidos por Luka Modrić, que podría retirarse tras el torneo, los Vatreni han sabido gestionar el relevo generacional de una Selección que rozó la gloria eterna en Rusia 2018.

Con un viejo conocido en LaLiga, Ante Budimir, como referencia en ataque, la convocatoria está repleta de grandes nombres como Mateo Kovacic, Kramaric, Stanisic, Perisic, Gvardiol, o Livakovic, mientras que, provenientes de la Real Sociedad campeona de la Copa del Rey, aparecen Cáleta-Car y Luka Sucic.

Las últimas Copa del Mundo de Inglaterra y Croacia

El combinado inglés, campeón del Mundo en Inglaterra 1966, se quedó en cuartos de final en Qatar 2022, mientras que, en Rusia 2018, quedaron cuartos tras ser superados en semifinales por Croacia.

Por su parte, la Selección croata fue tercera en Qatar 2022, donde Argentina la venció en semifinales, para después superar a Marruecos en el partido por el tercer puesto. Por otro lado, en Rusia 2018, liderados por un extraordinario Luka Modric, alcanzaron la gran final ante Francia, siendo vencidos por 4 a 2.

Sin duda el Inglaterra - Croacia es uno de los grandes partidos de la jornada 1 del Mundial 2026, con dos selecciones que han llegado a los partidos finales en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, y que buscarán alzarse con la primera plaza del Grupo L.