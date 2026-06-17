Resultados y clasificación del grupo I tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Mbappé y Haaland levantan la mano

El delantero francés y el noruego se erigen como las grandes figuras del Grupo I, vaticinando un auténtico duelo por el primer puesto en el tercer partido del grupo que enfrentará a ambas selecciones

El grupo I se ha completado esta madrugada con la disputa del Irak-Noruega en Boston. Un duelo que ha supuesto el debut de Haaland en un Mundial a sus 25 años y que lo celebró marcando dos goles para encarrilar el triunfo nórdico.

Regresaba Noruega a una Copa del Mundo 28 años después, desde Francia 98', y con este triunfo se ha confirmado como la gran rival de Francia para ser la líder del grupo. Irak, el último de los 48 clasificados para este Mundial, sorprendió de inicio y mantuvo el 0-0 hasta la pausa de hidratación, que rompió en pedazos el partido en Boston porque al reinicio del juego, Haaland puso el 0-1. El ariete de 25 años anotó el segundo de su cuenta en una exhibición de potencia y desvió el despeje de un rival para anidar la pelota en el fondo de la red.

Después, Leo Ostigard firmó el 1-3 y la guinda llegó en el tiempo añadido cuando el iraquí Aymen Hussein anotó en propia puerta para el 1-4. Los tres puntos ponen a Noruega a la par de Francia al frente del Grupo I del Mundial, el considerado como 'grupo de la muerte'. Franceses y noruegos se medirán, también en Boston, en la tercera jornada, en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Mbappé lidera el triunfo de Francia

En este mismo grupo arrancó en la noche de ayer con el Francia-Senegal, un duelo que resolvió el francés Kylian Mbappé aportando un doblete a la victoria de Francia sobre Senegal y pasó de los 12 que también anotó Pelé hasta los 14 de Müller. El astro del Real Madrid presentó sus credenciales y vivirá con Messi un mano a mano por convertirse en el único máximo goleador en la historia del torneo.

Francia se impuso este martes a Senegal por 3-1 tras una buena segunda parte en la que la dupla Olise-Mbappé desatascó un partido espeso de los galos en la primera mitad, en la que evidenciaron falta de ideas en el centro del campo pero también la pólvora que tienen arriba.

La selección gala le ganó con autoridad a Senegal y advirtió que no le incomoda el favoritismo que le han dado para levantar por tercera vez la Copa del Mundo. Dos goles de Kylian Mbappé, en los minutos 66 y el 96, y uno de Bradley Barcola, en el 82, dieron este martes la victoria a la selección de Francia frente a Senegal, en el estreno de ambos en el Mundial 2026 en el estadio Metlife (3-1).

En el minuto 94, Ibrahim Mbaye anotó el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé respondió de inmediato en la siguiente jugada para sentenciar el triunfo por 3-1.