Irak 1-4 Noruega: Haaland lidera a los 'vikingos' y oposita a la revelación del Mundial

Un doblete del delantero del Manchester City puso de cara el estreno victorioso de una Noruega que no jugaba el Mundial de Francia 98' pero que llega con ganas de guerra y de dar la sorpresa

Un doblete de Erling Haaland en su debut en un Mundial llevó a Noruega a vencer en su estreno por 1-4 a una combativa Irak en Boston, en el regreso de la selección nórdica a un Mundial 28 años después, desde el Mundial de Francia 1998.

Salió Irak sin complejos y sorprendiendo a los noruegos, pues dispusieron de varias ocasiones que no supieron aprovechar. El 0-0 se mantuvo hasta la controvertida pausa de hidratación, que rompió el partido en beneficio de los noruegos.

Así, nada más reiniciarse el partido, Haaland puso el 0-1 para Noruega. Fue un ejemplo de jugada vertical que nació en los pies de Alexander Sorloth, en apenas unos toques pasó de Antonio Nusa a David Wolfe, que puso un centro raso al área pequeña para Haaland. El '9' del City se lanzó para alcanzar un balón que no era cómodo pero estirándose logró tocarlo para el primer gol de Noruega.

Parecía que los noruegos se habían adueñado del partido con el 0-1 pero Irak iba a sorprender con el empate. Trazaron una bonita combinación que culminó con un centro milimétrico de Ali Jassim para Aymen Hussein, el mismo que eliminó a Bolivia en la repesca, que superando por alto a las torres noruegas, cabeceaba con fuerza al fondo de la portería de Noruega. El segundo tanto de la historia de Irak en un Mundial, el primero en 40 años.

Sin embargo, cuando todo hacia indicar que el marcador se encaminaba al descanso con 1-1, volvió a aparecer Haaland para presionar una salida de balón, forzando un pase atrás muy arriesgado al portero al que también presionó para acabar desviando la pelota y empujándola al fondo de la red. Un golpe durísimo para los iraquíes antes del descanso.

Noruega amplia distancia en la segunda parte

A la vuelta de vestuarios Irak intentó tomar la iniciativa en busca del empate y logrando que no le llegaran balones a los hombres más peligrosos de Noruega: Haaland y Sorloth. De hecho, el partido no lo pudieron cerrar los nórdicos hasta el tramo final, cuando Haaland iba en busca del 'hat-trick'.

Pero acabaría siendo Ostigard el que marcar el tercero, aprovechando un centro cerrado y elevándose para firmar el 1-3, lo que en ese momento ya parecía la sentencia.

La puntilla llegaría en el tiempo añadido, en un remate de cabeza de Haaland que terminó en el fondo de la red tras un rebote en el área pequeña que entre Thorstvedt y Hussein, acabaron mandando al fondo de la portería.

Los tres puntos ponen a Noruega a la par de Francia al frente del Grupo I del Mundial, el considerado como 'grupo de la muerte'. Franceses y noruegos se medirán, también en Boston, en la tercera jornada, en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

- Ficha técnica:

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim (Ahmed Qasem, m.73), Amir Al-Ammari, Zaid Ismael (Zidane Iqbal, m.59), Ibrahim Bayesh (Mohanad Ali, m.78); Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi (Marko Farji, m.59).

Noruega: Orjan Nyland; David Moller Wolfe (Leo Ostigard, m.73), Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Julian Ryerson, Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt, m.73), Martin Odegaard (Patrick Berg, m.83), Sander Berge, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, m.73); Alexander Sorloth (Oscar Bobb, m.73) y Erling Haaland.

Goles: 0-1 (29') Erling Haaland; 1-1 (39') Aymen Hussein; 1-2 (43') Haaland; 1-3 (76') Leo Ostigard; 1-4 (96') Hussein, en propia puerta.

Árbitro: Pierre Atcho (Gabón). Amonestó al irakí Zaid Tahseen.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo I del Mundial 2026 disputado en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston ante unos 63.106 espectadores.