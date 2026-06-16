Francia supera a Senegal en un partido eléctrico con doblete de Mbappé y un final frenético

Senegal compite, pero Francia impone su pegada en el estreno del grupo llegando a tres goles con dos de Mbappe

Francia se impuso a Senegal en un encuentro vibrante del Mundial 2026, decidido en los minutos finales y marcado por el intercambio constante de golpes entre ambos equipos. El conjunto africano llegó a poner en apuros a los de Didier Deschamps, pero el talento de Kylian Mbappé, autor de dos goles, terminó decantando el choque.

El partido arrancó con Senegal avisando desde el primer minuto, obligando a Mike Maignan a intervenir tras un centro lateral peligroso. Francia, sin embargo, fue creciendo con el paso de los minutos gracias al dominio de la posesión.

Primer tiempo de ocasiones y sustos: Jackson roza el gol y Maignan salva a Francia

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y las ocasiones claras para ambos equipos. Senegal tuvo la oportunidad más peligrosa del tramo inicial en el minuto 24, cuando Nico Jackson estrelló un disparo en el poste tras una pérdida de Mbappé, con el balón rebotando incluso en Maignan antes de salir.

Francia respondió con intentos de Dembélé y Mbappé, aunque sin acierto en el último pase. Senegal también generó peligro con Ismaïl Sarr, que obligó a la defensa francesa a mantenerse muy concentrada.

El descanso llegó con sensación de partido abierto y sin un dominador claro.

Segunda parte: Francia acelera y el partido se rompe

Nada más arrancar la segunda mitad, el ritmo se incrementó. Désiré Doué probó desde la frontal y avisó del cambio de tendencia. Francia comenzó a acercarse con más claridad al área rival, aunque Senegal seguía saliendo con peligro a la contra.

En el minuto 57, el encuentro ya mostraba su cara más ofensiva, con Francia acumulando llegadas y Senegal resistiendo como podía. Las intervenciones de Mendy evitaron el primer gol francés durante varios minutos.

Gol anulado y polémica VAR ofensivo

En el minuto 77, Senegal logró marcar por medio de Jackson, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Poco antes, Mbappé había reclamado un penalti que el VAR descartó tras revisión.

El partido ya estaba completamente roto, con transiciones constantes y espacios en ambas defensas.

Festival de goles: Mbappé, Barcola y la reacción senegalesa

El primer gol lo dio Francia en el minuto 76, cuando Mbappé abrió el marcador tras una gran asistencia de Olise, finalizando entre varios defensas con un disparo ajustado.

En el minuto 82, Barcola, marcó el 2-0 tras pase de Rabiot.

Gol con asistencia de Ndiaye. Mbaye supera a Thep y bate a Maignan por el palo corto y mete el primer gol de Senegal. Quedando 2-1 en el marcador. Pero rapidamente Mbappe hace una de las suyas y mete el tercer gol para los franceses con asistencia de Olise.

Francia se lleva un triunfo sufrido en un estreno exigente

El pitido final confirmó la victoria de Francia en un partido de máxima exigencia ante Senegal (3-2), donde los galos sufrieron más de lo esperado pese al talento decisivo de Mbappé.

Senegal dejó una imagen muy competitiva, generando ocasiones claras y obligando a Francia a mostrar su mejor versión en los momentos clave. Un estreno de Mundial intenso, con ritmo alto y alternativas constantes que deja a los de Deschamps líderes del grupo tras un duelo muy trabajado.

Ficha Técnica

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni y Rabiot; Olise, Démbéle (Barcola), Doué (Cherki) y Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye (Ciss), Camara (Diarra), P. Gueye (Ndiaye); Ismaila Sarr (Mbaye), Nicolas Jackson (Dieng) y Mané.

Seleccionador: Pepe Thiaw.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Añadió seis minutos al primer tiempo y ocho al segundo.

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, jugado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife). 80.500 espectadores.