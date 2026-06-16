Francia-Senegal, en directo el partido del Grupo I del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el encuentro entre Francia y Senegal. El rival es Senegal, una de las escuadras africanas más fuertes y con su estrella Sadio Mané, en lo que podría ser uno de los mejores partidos de la primera fase. Lo mejor del Francia - Senegal estará en nuestro directo online

Buenas tardes, bienvenidos a ESTADIO Deportivo . Empezamos con la previa del directo del partido entre Francia y Senegal , un encuentro que dará comienzo a las 9 de la noche y que podrás seguir con nosotros online, con todos los detalles minuto a minuto.

Esta jornada destaca por un encuentro decisivo en el Grupo I que arrancará con mucha expectación. Los franceses juegan como favoritos y Senegal seguro que dará alguna que otra sorpresa en su debut en el grupo.

En la imagen compartida por el combinado francés se aprecia parte del vestuario preparada para el encuentro, con varias camisetas ya colocadas en sus respectivos puestos, reflejando la concentración y el ambiente previo a un partido de máxima intensidad en la fase de grupos. Se ven dos playeras: la de Lucas Digne y una que parece ser la 10, de Mbappé, o la 20, de Desiré Doué.

El enfrentamiento entre Francia y Senegal en la fase de grupos del Mundial 2026 se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos selecciones que llegan con objetivos muy distintos pero con la misma necesidad de sumar puntos en un grupo exigente.

El choque, correspondiente al Grupo I, enfrenta a una de las grandes potencias del fútbol mundial, Francia, contra una selección senegalesa que ha crecido de forma notable en los últimos años y que busca consolidarse definitivamente entre las mejores del planeta.

Horarios

A las 21:00 se batirán en duelo Francia y Senegal en el MetLife Stadium (Estadio Nueva York Nueva Jersey).

Alineaciones Posibles

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.Senegal: Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pepe Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.

Francia favorita pero bajo presión

La selección francesa llega al encuentro con la etiqueta de favorita, tanto por su historia reciente como por la calidad de su plantilla, considerada una de las más completas del torneo. Sin embargo, el equipo dirigido por su cuerpo técnico no se puede permitir relajaciones, ya que en un Mundial tan competitivo cada punto es clave para evitar complicaciones en la fase de grupos.

Francia mantiene un bloque muy sólido, con jugadores de primer nivel en todas las líneas y una capacidad ofensiva que le permite generar ocasiones con facilidad. Aun así, el equipo es consciente de que los partidos mundialistas suelen ser cerrados y que cualquier error puede costar caro, especialmente ante rivales físicamente potentes como Senegal.

Senegal, ambición y crecimiento constante

Por su parte, Senegal afronta el encuentro con ambición y con la intención de demostrar que puede competir de tú a tú contra una de las selecciones más poderosas del mundo. El combinado africano ha experimentado una evolución importante en los últimos años, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del continente.

Con un estilo de juego basado en la intensidad, la velocidad y la fortaleza física, Senegal busca incomodar a Francia desde el inicio del partido. Además, cuenta con jugadores acostumbrados a competir en las grandes ligas europeas, lo que eleva el nivel competitivo del equipo en escenarios de máxima exigencia.

Un partido clave en el Grupo I

El encuentro no solo tiene valor simbólico, sino también un peso decisivo en la clasificación del grupo. Un buen resultado podría encaminar a cualquiera de las dos selecciones hacia los octavos de final, mientras que una derrota complicaría el panorama en una fase inicial que no permite demasiados errores.

El Grupo I se presenta muy igualado, por lo que cada punto puede ser determinante en la lucha por avanzar en el torneo. En este contexto, tanto Francia como Senegal son conscientes de que el partido puede marcar el rumbo de su participación en el Mundial.

Claves del encuentro

El duelo promete ser un choque de estilos: la técnica, la posesión y la calidad individual de Francia frente a la intensidad, el físico y el juego directo de Senegal. La capacidad de los africanos para resistir la presión y aprovechar sus oportunidades al contraataque será fundamental, mientras que Francia intentará imponer su ritmo desde el control del balón.

Además, el aspecto mental jugará un papel clave, ya que ambos equipos llegan con la obligación de competir al máximo nivel en un escenario mundialista donde los detalles marcan la diferencia.