La Francia de Deschamps, protege a Kylian Mbappé en el Mundial

El técnico de los 'bleus' habló en la previa del debut mundialista de este martes 16 de junio ante Senegal y no dudó en el liderazgo del jugador del Real Madrid. "Mi objetivo es proteger a los jugadores"

Este martes 16 de junio será el momento en el que Francia, campeona del Mundo en dos ocasiones (1998 y 2018), debute en el Mundial 2026. La selección dirigida por Deschamps, que fue jugador en 1998, se medirá a Senegal en un partido que dará comienzo a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) en New York. Una de las grandes incógnitas de Francia es ver cómo llega Mbappé, la gran estrella del conjunto galo y llamado a liderar a los bleus en este Mundial 2026.

En estos días se ha hablado mucho de los viajes de Mbappé en plena concentración de Francia para temas que no tienen nada que ver con lo futbolístico. Este pasado lunes, el seleccionador Deschamps salió a proteger a Mbappé en una rueda de prensa en la que también se esperaba la jugador del Real Madrid pero en la que finalmente compareció su compañero Kanté.

Francia se esmera en proteger a Mbappé antes del Mundial

Mbappé no estuvo en la previa del primer partido del Mundial de Francia tal y como se podía esperar y Deschamps, para explicar la presencia de Kanté, alegó que el N'Golo madruga más y que 'Kylian es Kylian' en una justificación bastante poco convincente: "No es que no quiera proteger a N’Golo, pero es que se levanta temprano y por eso vino. Kylian es Kylian. A mis jugadores todos les admiran por lo que son. Kylian no sé si quiere ser Presidente de la República. La verdad que no lo creo. Tiene una popularidad mundial, lo sabe y tiene que convivir con ello. Sabemos que asume su responsabilidad con el papel de capitán del equipo".

Mbappé demostró en el Mundial 2022, donde Francia cayó en la final ante Argentina, que cuando su país lo necesita, el está disponible para responder. Mbappé marcó ocho goles y repartió dos asistencias en el que fue su segundo Mundial. Este de 2026 será el primero que dispute como jugador del Real Madrid y si antes ya era seguido en todo el Mundo, su fichaje por el club blanco hace dos temporadas le colocó aún más en el escaparate.

Mbappé terminó la temporada con el Real Madrid marcando ante el Athletic Club y en los dos amistosos previos al debut mundialista que ha disputado Francia, jugó media parte ante Costa de Marfil y el encuentro completo ante Irlanda del Norte. En ninguno de estos encuentros, Mbappé ha marcado. El último gol de Mbappé con la camiseta de Francia fue en marzo de este mismo años en un atractivo amistoso ante Brasil.

Deschamps califica a Mbappé como un jugador de "clase mundial"

El seleccionador de Francia insistió en su idea de proteger a los jugadores de Francia y por supuesto a un Mbappé al que calificó de "clase mundial" al tiempo que se mostró poco preocupado por lo que le francés haga en su vida privada: "Es un jugador de clase mundial. Lo que haga en su vida privada tiene que gestionarse él mismo. Es cosa suya. Esa no es la razón de por qué no estuvo hoy. Mi objetivo es proteger a los jugadores. De los 26 jugadores que tengo, solo vi a tres esta mañana. Tenemos una hora de ida y una de vuelta. Mi prioridad es proteger a los jugadores".

Por último, aunque Mbappé es la gran estrella de Francia, los galos cuentan con el vigente ganador del balón de Oro, Dembelé. El galo ganó la Champions League con el PSG semanas atrás y Deschamps apostó por el plus que puede dar el delantero: "Ganó el Balón de Oro porque lo merecía... pero tiene muchas ganas de ser bueno y decisivo como es con su club. Esta temporada ha tenido algunos problemas físicos y aquí le dejamos el tiempo necesario. Había seis jugadores que jugaron la final de Champions y tenían que despejarse también mentalmente. Si está a su mejor nivel será un plus para Francia".