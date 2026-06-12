Mbappé exige a Francia una despedida digna para Deschamps en el Mundial: "La mejor manera de honrarlo es ganar"

El delantero del Real Madrid quiere que el último torneo del seleccionador francés acabe con el título mundialista y bromea con la posibilidad de verlo dirigir a Italia o Argentina tras dejar Les Bleus

Kylian Mbappé no ha esperado al debut de Francia en el Mundial 2026 para elevar el listón. El capitán de Les Bleus, en una entrevista concedida a M6, dejó un mensaje claro sobre el último gran reto de Didier Deschamps como seleccionador: la única despedida a la altura de su legado sería levantar otra Copa del Mundo.

El delantero del Real Madrid, de 27 años, habló con admiración, humor y presión competitiva sobre el técnico que le hizo campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022. “La mejor manera de honrarlo es ganar”, resumió Mbappé antes de una cita que puede cerrar una de las etapas más exitosas de la historia reciente del fútbol francés.

Kylian Mbappé quiere despedir a Didier Deschamps con otro Mundial

Mbappé no escondió el objetivo. Francia viaja a Estados Unidos, México y Canadá con la máxima de las ambiciones y, en ese objetivo, el Mundial 2026 aparece como una deuda emocional con Deschamps: “La mejor manera de honrarlo es ganar porque le encanta ganar”.

Deschamps afronta su último Mundial al frente de Francia. El técnico ya fue campeón como jugador en Francia 1998 y como entrenador en Rusia 2018, además de alcanzar la final de Qatar 2022. Su ciclo ha tenido críticas, debates tácticos y momentos de desgaste, pero también una continuidad de resultados que pocos seleccionadores modernos pueden igualar.

Didier Deschamps, entre Francia, Italia y la broma de Argentina

La parte más llamativa de la entrevista llegó cuando Mbappé habló del futuro de Deschamps. El delantero bromeó con la posibilidad de que el seleccionador vuelva a disputar un Mundial con otro país y citó los rumores que lo han relacionado con Italia: “Espero que no lo vuelva a disputar con otro equipo. No, le estoy presionando. Vi que hablaban de Italia y todo eso, pero sería terrible, ¿verdad? ¿Argentina? ¡No!”.

La referencia no es menor. Deschamps tiene un vínculo fuerte con Italia por su etapa como futbolista y entrenador en la Juventus, pero para Mbappé su figura pertenece a Francia. No lo dice desde la propiedad, sino desde la memoria: Deschamps es parte de la identidad competitiva de Les Bleus.

La broma con Argentina, además, añade picante. Después de la final perdida en Qatar ante la Albiceleste, imaginar al seleccionador francés en el banquillo rival sería casi una provocación simbólica. Mbappé lo planteó entre risas, pero dejó claro el fondo: Deschamps no debería cerrar su historia como seleccionador desde otro país.

Mbappé ve a un Deschamps más flexible antes de Estados Unidos

Más allá del titular, Mbappé dejó una reflexión interesante sobre la evolución del seleccionador. El capitán francés aseguró que ve a Deschamps “tranquilo, sonriente” y más flexible que en etapas anteriores. Francia llega al Mundial con una nueva generación, con códigos distintos y con futbolistas que han crecido en otro ecosistema y, según Mbappé, el técnico ha sabido adaptarse a ese cambio sin perder autoridad.

“Ha cambiado mucho, es más flexible, lo que demuestra su capacidad de reinventarse y adaptarse”, explicó el delantero. Para un técnico que lleva tantos años al frente de una Selección de élite, esa capacidad de reajustarse puede ser tan importante como cualquier táctica.

Deschamps y Mbappé, una relación construida entre títulos y presión

La relación entre Deschamps y Mbappé no se entiende solo por los éxitos. También por la gestión de momentos difíciles. El seleccionador le dio espacio cuando era una promesa, lo convirtió en una pieza central, le entregó la capitanía y lo ha defendido en fases de crítica.

Mbappé, a cambio, ha respondido en los grandes escenarios. Fue decisivo en 2018, sostuvo a Francia en 2022 y ahora asume que la última aventura mundialista de Deschamps merece algo más que un homenaje verbal: “Vamos a intentar sacarle el máximo partido, rendirle homenaje y ganar”.

Francia busca el tercer título mundial en la despedida de Deschamps

Francia llega al Mundial 2026 entre las favoritas. Tiene talento, experiencia, físico, gol y una generación capaz de mezclarse con futbolistas ya acostumbrados a finales. Pero también carga con una presión enorme: despedir a Deschamps sin que el adiós parezca un final menor.

Para Kylian Mbappé, la mejor manera de dar las gracias a su seleccionador es ganar el Mundial. Y ese mensaje, a pocos días del debut ante Senegal, convierte la despedida de Deschamps en una exigencia compartida por toda Francia.