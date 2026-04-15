La lista de candidatos para dirigir a Italia tras el fracaso mundialista

La destitución de Gennaro Gattuso y la crisis institucional obligan a la federación a replantear el futuro de la ‘Azzurra’ con nombres como Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Roberto Mancini o Claudio Ranieri sobre la mesa

Italia afronta una de las etapas más delicadas de su historia reciente tras confirmarse su ausencia en un tercer Mundial consecutivo, un golpe que ha derivado en la destitución de Gennaro Gattuso como seleccionador nacional. La federación se encuentra ahora sin un proyecto deportivo definido y con la urgencia de iniciar una reconstrucción de cara al próximo ciclo internacional.

El objetivo inmediato pasa por recuperar competitividad y estabilidad, con la vista puesta en la Eurocopa de 2028. Sin embargo, el proceso no se limita al banquillo: el fútbol italiano vive también una crisis institucional que añade incertidumbre a cualquier decisión.

La FIGC acelera la búsqueda de un nuevo seleccionador

La Federación Italiana de Fútbol trabaja contrarreloj para encontrar un técnico capaz de liderar el cambio. Entre los nombres que maneja el organismo destacan perfiles con experiencia previa en la Selección o con un amplio recorrido en el fútbol italiano.

Massimiliano Allegri aparece como el principal candidato, aunque su situación contractual y su relación con la directiva del AC Milan podrían complicar su llegada. Junto a él, vuelven a escena figuras conocidas como Antonio Conte, Roberto Mancini o Claudio Ranieri, todos con trayectorias contrastadas.

Según informó La Repubblica, la federación valora distintas opciones mientras intenta definir el perfil más adecuado para un proyecto a medio plazo.

Un cambio de ciclo obligado tras años de inestabilidad

El fracaso en la clasificación mundialista no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural que arrastra el fútbol italiano desde hace años. La falta de continuidad en el proyecto deportivo y las dudas en la gestión han terminado pasando factura.

La selección no logra consolidar una identidad competitiva y ha perdido peso en el panorama internacional. Este contexto obliga a la federación a plantear una renovación profunda que vaya más allá del cambio de entrenador.

Gattuso lamenta la derrota de Italia en la repesca al Mundial 2026

Tensiones políticas que agravan la situación del calcio

A la crisis deportiva se suma un conflicto institucional que ha elevado la tensión en el entorno del fútbol italiano. El enfrentamiento entre el ministro de Deportes, Andrea Abodi, y el expresidente de la federación, Gabriele Gravina, ha evidenciado las diferencias sobre la gestión del sistema.

El debate gira en torno a la influencia política en el fútbol y la necesidad de reformar la estructura del calcio. Según explicó a EFE el analista Alessio Postiglione, el fútbol italiano atraviesa una “tensión estructural” entre su autonomía y la intervención institucional.

Un futuro condicionado por decisiones clave en los próximos meses

El próximo 22 de junio, con las elecciones a la presidencia de la federación, marcará un punto de inflexión en el futuro del fútbol italiano. La elección del nuevo dirigente será determinante para definir la hoja de ruta tanto a nivel institucional como deportivo.

Italia se enfrenta a un proceso de reconstrucción complejo, en el que deberá recuperar su identidad competitiva y adaptarse a un fútbol cada vez más exigente. La elección del próximo seleccionador será solo el primer paso de un cambio que se presenta imprescindible.