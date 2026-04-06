Italia acelera su renovación tras el golpe del Mundial y apunta a Conte

Italia busca un nuevo rumbo tras su fracaso mundialista y Antonio Conte emerge como la 'salvador' para iniciar la reconstrucción

El nombre de Antonio Conte vuelve a cobrar fuerza en el entorno de la selección italiana tras el reciente fracaso deportivo. El actual entrenador del Nápoles aparece como el principal candidato para tomar las riendas de la ‘Azzurra’, en un momento especialmente delicado para el fútbol del país. La eliminación en la repesca, culminada en una dramática tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina, ha dejado a la vigente tetracampeona fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva, una situación que ha generado una profunda crisis estructural.

Un banquillo vacío en plena reconstrucción

La situación institucional también ha contribuido al desconcierto. Las dimisiones de Gabriele Gravina y Gennaro Gattuso han dejado sin liderazgo tanto a la Federación Italiana de Fútbol como al combinado nacional. En este escenario, la elección del nuevo presidente de la FIGC, prevista para el 22 de junio, será clave para definir el rumbo del equipo. Entre los nombres que suenan con fuerza para dirigir esta nueva etapa, el de Conte destaca por su experiencia y carácter competitivo.

El deseo de regresar a la ‘Nazionale’

A sus 56 años, Conte no ha ocultado su intención de volver al banquillo de la selección. Ya dirigió al combinado italiano entre 2014 y 2016, etapa que concluyó en los cuartos de final de la Eurocopa tras caer ante Alemania. Desde entonces, su trayectoria en clubes ha reforzado su prestigio como técnico capaz de reconstruir proyectos y devolver la competitividad a equipos en dificultades.

Actualmente vinculado al Nápoles hasta 2027, su posible salida no parece un obstáculo insalvable. Diversas informaciones apuntan a que el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, estaría dispuesto a facilitar su marcha si se concreta su fichaje por la selección. Este gesto evitaría conflictos contractuales y abriría la puerta a un relevo ordenado.

Un proceso abierto con varios candidatos

Aunque Conte lidera las quinielas, no es el único aspirante. Figuras como Roberto Mancini o Massimiliano Allegri también han sido mencionadas como posibles sustitutos, aunque sus candidaturas generan más dudas. Incluso han surgido nombres internacionales, reflejo de la incertidumbre que rodea al futuro inmediato del equipo nacional.

La decisión final dependerá en gran medida del nuevo presidente de la Federación, que será el encargado de liderar la reconstrucción. La elección del seleccionador será el primer gran paso para devolver la estabilidad a una selección que atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

Italia busca recuperar su identidad

El desafío no es menor. Italia necesita recuperar su identidad competitiva y reconstruir un proyecto sólido que le permita volver a la élite del fútbol mundial. En este contexto, la figura de Conte emerge como una opción capaz de aportar disciplina, intensidad y un estilo reconocible.

Las próximas semanas serán decisivas para aclarar el panorama. Con elecciones federales en el horizonte y varias decisiones clave por tomar, el futuro de la selección italiana sigue en el aire, aunque todo apunta a que el nombre de Antonio Conte será protagonista en esta nueva etapa.