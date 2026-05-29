Pirlo 'aprueba' el fichaje de Guardiola por la selección de Italia: "Sería algo muy top"

Pep Guardiola deja atrás su etapa en el Manchester City e Italia sueña con convertirlo en su seleccionador. Por su parte, Andrea Pirlo respalda públicamente la opción del técnico de Santpedor: "El hecho de que no sea italiano no es tan importante"

Pep Guardiola ha dicho adiós al Manchester City tras diez temporadas en la Premier League. Tras ello, diferentes clubes llamarán a la puerta del técnico catalán, dada su trayectoria en los banquillos, también en el Bayern de Múnich y el Barcelona. Sin embargo, el entrenador de Santpedor ha recibido el interés de la selección de Italia.

En este sentido, Andrea Pirlo, leyenda en Italia, ha querido hablar sobre la opción de que Pep Guardiola de el salto definitivo a una selección. Además, el exfutbolista ha comentado que no ve un problema el hecho de que un entrenador diriga a un combinado diferente a la nacionalidad que pertenece, como sería el caso del técnico catalán con la 'Azzurra'.

Pirlo enciende la final de la Champions dando al PSG favorito pero elogiando a Arteta

En primer lugar, Andrea Pirlo, en una entrevista concedida al Diario Marca, ha hablado de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal: "Creo que va a ser una final bonita, con dos equipos jóvenes que intentan jugar buen fútbol y dos entrenadores excepcionales. El PSG es más favorito porque está más habituado a estas finales, pero una final siempre tiene difícil pronóstico".

Sobre Mikel Arteta, ha comentado que le gusta "porque no es sólo ver corners y centros al área. Desde hace unos años ha creado su modo especial de jugar, incluyendo esta manera particular de aprovechar los corners. Lo estudia todo al máximo y tiene mucho talento. Tiene gran mérito ganar la Premier y llegar a esta final".

Las claves de la final de la UEFA Champions League será el centro del campo de PSG y Arsenal, lo que ha querido valorar Andrea Pirlo: "Tienen jugadores muy diferentes. Quizá Vitinha, por una parte, es distinto a Rice, por otra. Luego está Odegaard, que es totalmente diferente, y muy diverso a Fabián Ruiz, por ejemplo. Veo dos centros del campo muy fuertes"

Pirlo lamenta el drama de Italia para clasificarse al Mundial y sueña con Guardiola

Por otra parte, Pirlo analizó el nuevo fracaso de Italia quedándose sin Mundial: "Ya no es una novedad. Es demasiado tiempo y el pueblo italiano está muy triste por esto. Una Copa del Mundo trae muchas cosas positivas a un país: alegría, vivirlo juntos... e Italia no va a estar de nuevo otro año más".

El exfutbolista valoró la opción de que Pep Guardiola firme su fichaje por Italia: "Ojalá. Sería algo muy top para todo el fútbol italiano. Esperemos que sea al menos una posibilidad. El hecho de que no sea italiano no es tan importante, pues ya pasa en otros países como en Brasil con Carlo Ancelotti o Tuchel en Inglaterra. No lo veo como un problema".

Guardiola enfría su futuro: descanso indefinido, Italia sueña y Conte también asoma

No obstante, la decisión de Pep Guardiola en torno a su futuro no parece que se vaya resolver en el corto plazo. El ya exentrenador del Manchester City confesó sus planes en una de sus últimas ruedas de prensa en Inglaterra: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí". Tras una larga carrera en los banquillos, el técnico podría asumir el papel de seleccionador de Italia.

Allí le esperarían con las puertas abiertas. Pep Guardiola, tras una etapa de entrenador de clubes, podría volver a llevar a Italia a lo más alto, tras cosechar tres Mundiales seguidos sin poder clasificarse. Sin embargo, la decisión está en la mano del técnico de Santpedor, que se tomará un tiempo para descansar y considerar la opción de la selección 'Azzurra'.

Otro de los nombres que ha sonado para la selección 'Azzurra' es el de Antonio Conte, que ha salido oficialmente del Nápoles. El técnico habló sobre esta posibilidad: "No hay nada entre mí y la Federación Italiana para convertirme en seleccionador de Italia. Nada hasta ahora. Veremos en el futuro. No tengo ningún acuerdo hasta ahora". En cualquier caso, no cabe duda de que la puerta se abre para ambos entrenadores.