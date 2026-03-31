Italia vuelve a fracasar: Bosnia la deja sin Mundial tras un final dramático

La Selección de Italia ha consumado otro golpe histórico tras caer ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca, quedándose fuera del Mundial 2026 y prolongando una crisis que ya se alarga más de una década en el fútbol italiano

Italia ha vuelto a tocar fondo. Cuando parecía que la ‘Azzurra’ tenía una nueva oportunidad para regresar a la élite mundial, Bosnia y Herzegovina se cruzó en su camino para dejarla fuera, otra vez, del mayor escaparate del fútbol. Doce años después, el país transalpino seguirá sin disputar una Copa del Mundo.

El golpe es durísimo. No solo por la eliminación, sino por el contexto. Italia llegaba a esta repesca con la presión de sus recientes fracasos, tras quedarse fuera de los Mundiales de 2018 y 2022. Esta vez, el escenario parecía propicio, pero la historia volvió a repetirse.

El partido ya venía cargado de tensión desde la previa, con polémicas alrededor del estado del terreno de juego en el estadio Bilino Polje y episodios extradeportivos que calentaron el ambiente. Pero sobre el césped, la realidad fue otra: Bosnia resistió, creyó y acabó golpeando en el momento justo.

Un partido que se rompió en un instante

Italia comenzó mejor. Aprovechó un error grave en la salida de balón de Bosnia para adelantarse en el marcador. Nicolò Barella robó el balón y asistió a Moise Kean, que no falló en el mano a mano para firmar el 0-1. El guion parecía favorable para los italianos.

Sin embargo, el encuentro cambió por completo antes del descanso. Alessandro Bastoni cometió una dura entrada como último hombre y fue expulsado, dejando a Italia con diez jugadores y abriendo un nuevo escenario.

A partir de ahí, el partido fue un ejercicio de resistencia italiana y de insistencia bosnia. Los locales comenzaron a acumular ocasiones, obligando a Gianluigi Donnarumma a multiplicarse bajo palos para sostener a su equipo.

Bosnia encontró el premio

El desgaste acabó pasando factura. A falta de diez minutos para el final, Bosnia logró el empate en una jugada caótica dentro del área que culminó Haris Tabakovic. El estadio estalló y el partido se encaminó hacia la prórroga.

En el tiempo extra, el miedo a perder pesó más que las ganas de ganar. Ambos equipos tuvieron opciones, pero ninguno logró desequilibrar el marcador. Todo se decidió desde el punto de penalti.

Ahí, Bosnia fue más certera. Bajraktarevic se convirtió en el héroe de la noche tras una tanda en la que Italia falló dos lanzamientos, firmando así una eliminación que deja al país sin la cita mundialista.

Una crisis que se agrava

La ausencia de Italia en el Mundial vuelve a abrir un debate profundo sobre el estado del fútbol en el país. Una Selección histórica, con cuatro títulos mundiales, encadena ya tres ausencias consecutivas en la mayor competición internacional.

Mientras Bosnia celebra una clasificación histórica, Italia vuelve a enfrentarse a sus fantasmas, y esta vez, más grandes que nunca, teniendo que esperar otros cuatro años para intentar regresar a un Mundial.