Italia estalla por el estadio de Bosnia antes de jugar la final de ‘repesca’ para el Mundial 2026

La Selección de Italia ha encendido la polémica en la previa del decisivo duelo ante Bosnia y Herzegovina tras denunciar las condiciones del estadio Bilino Polje, sin tecnología de gol y con infraestructuras cuestionadas. En la previa de la final de acceso al Mundial 2026, la ‘Azzura’ ha elevado la tensión al máximo en ambas Selecciones

Italia vuelve a vivir al límite. La ‘Azzurra’ se juega su presencia en el Mundial 2026 en un escenario cargado de presión y también de polémica. En las horas previas al partido, el foco ha dejado de estar únicamente en lo deportivo para centrarse en el estadio donde se disputará el encuentro.

El Bilino Polje de Zenica, con aforo reducido y sin algunas tecnologías habituales en el fútbol moderno, ha desatado una oleada de críticas desde Italia. Un contexto que ha calentado aún más un duelo ya de por sí dramático para una Selección obligada a no fallar.

La ausencia de tecnología que indigna a Italia

El principal punto de conflicto ha sido la falta de ‘Goal Line Technology’, un elemento considerado básico en partidos de máxima exigencia. La ausencia de este sistema de detección de gol ha generado incomodidad en el entorno italiano, que no entiende cómo un partido de clasificación mundialista puede disputarse sin esta herramienta.

A ello se han sumado imágenes difundidas en medios italianos mostrando instalaciones alejadas de los estándares más modernos, especialmente en vestuarios y zonas internas del estadio. Todo ello ha alimentado la sensación de desventaja.

Bosnia responde a la polémica

Desde Bosnia, la respuesta no ha tardado en llegar. El mensaje es firme: el estadio cumple con todos los requisitos exigidos por la UEFA y no existe ninguna irregularidad.

El Bilino Polje es, de hecho, el escenario habitual de la Selección bosnia y uno de los pocos recintos del país con permisos para albergar este tipo de encuentros. Además, desde el entorno local se ha señalado que muchos estadios europeos, incluidos algunos del fútbol italiano, presentan condiciones similares.

Gattuso corta el debate con un mensaje directo

En medio del ruido, Gennaro Gattuso ha intentado apagar el incendio con una declaración contundente. El seleccionador italiano fue claro en la previa: "Quejarse del campo o cosas similares es de débiles".

Una frase que busca centrar el foco en el rendimiento deportivo, pero que al mismo tiempo refleja el nivel de tensión que rodea al partido. Porque la realidad es evidente: Italia llega bajo presión extrema.

Un escenario incómodo en el peor momento

Más allá de la polémica, el contexto no podría ser más delicado para la ‘Azzurra’. Tras quedarse fuera de los dos últimos Mundiales, una nueva ausencia sería un golpe histórico para una de las Selecciones más importantes en la historia del fútbol mundial.

Jugar en un estadio pequeño, con ambiente hostil y rodeado de críticas no ayuda. Bosnia, por su parte, quiere aprovechar cada detalle para acercarse a una clasificación histórica. En este caso, el factor local puede ser más decisivo que nunca.

Todo en juego, también fuera del campo

El partido en Zenica ya no es solo un enfrentamiento deportivo. Es una batalla emocional, mediática y competitiva donde cada detalle cuenta. Italia se siente incómoda, mientras que Bosnia se ve fuerte.

El estadio de la final de ‘repesca’ que ha pasado de ser un simple escenario a convertirse en uno de los grandes protagonistas de una previa marcada por la polémica, que ya empezó con la denuncia bosnia de un espía italiano en sus entrenamientos.

Una plaza en el Mundial 2026 está en juego, y la tensión ya ha empezado antes del pitido inicial, entre dos Selecciones que se lo juegan todo.