Partidos de hoy, horarios y dónde ver en tv la repesca del Mundial y los amistosos internacionales del 31 de Marzo 2026

La última parada del calendario de selecciones llega hoy con un sinfín de partidos, algunos oficiales y otros amistosos. El Mundial 2026 desea conocer ya a sus últimos participantes

La jornada de este Martes Santo 31 de marzo se presenta llena de emoción por ver quién ocupa las últimas plazas vacantes para el Mundial 2026. Y también por ver las sensaciones de algunas favoritas en sus respectivos partidos amistosos que disputarán hoy.

En lo que a Europa se refiere, cuatro serán las selecciones que obtendrán su billete para el Mundial en cuatro finales que se jugarán a partido único y que enfrentarán a Bosnia-Herzegovina con Italia, a Suecia contra Polonia, Kosovo frente a Turquía y a la República Checa con Dinamarca. Todos estos partidos comenzarán a la misma hora (20:45).

Mientras tanto, en el resto del mundo, las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey albergan este martes las finales de las repescas intercontinentales, en las que RD Congo se enfrenta a Jamaica en el estadio Akron, e Irak a Bolivia en el Estadio BBVA, dos duelos con el billete para el Mundial 2026 como premio.

Por otro lado, continúa el festival de amistosos internacionales en esta ventana de marzo, entre ellos los encuentros España-Egipto, Países Bajos-Ecuador, Inglaterra-Japón, Argelia-Uruguay, Estados Unidos-Portugal, México-Bélgica, Perú-Honduras, Brasil-Croacia y Argentina-Zambia.

Horario de la repesca del Mundial 2026

Las cuatro finales que se disputan entre selecciones europeas en busca de un billete para el Mundial 2026 comenzarán a la misma hora, a las 20:45 horas.

Por contra, las otras dos finales intercontinentales comenzarán a horarios distintos. El duelo entre el RD Congo y Jamaica se jugará a partir de las 23:00 horas y el Irak-Bolivia será a las 05:00 hora española.

Dónde ver la repesca del Mundial 2026

Todos los partidos de la repesca del Mundial de 2026 sólo podrán ser seguidos por televisión a través de la plataforma UEFA TV (bajo demanda y previo pago). Esta será la única vía en la que se podrá seguir, de forma íntegra, todos estos encuentros.

Para ello, se podrá realizar un pago para ver la temporada completa para ver todo a nivel internacional en el viejo continente o, en su defecto, un pase semanal, que incluye toda la repesca.

No obstante, en nuestra web de ESTADIO Deportivo podrás encontrar toda la información sobre estos partidos, así como las reacciones de sus principales protagonistas.

Horario de los amistosos entre selecciones del martes 31 de marzo

Kazajistán-Comoros (14:00 horas) Irán-Costa Rica (15:00) Montenegro-Eslovenia (18:00) Noruega-Suiza (18:00) San Marino-Andorra (18:00) Serbia-Arabia Saudí (18:00) Zimbabue-Zambia (18:00) Haití-Islandia (18:30) Rusia-Malí (19:00) Hungría-Grecia (19:00) Sudáfica-Panamá (19:30) Jordania-Nigeria (19:30) Marruecos-Paraguay (20:00) Perú-Honduras (20:00) Costa de Marfil-Escocia (20:30) Argelia-Uruguay (20:30) Eslovaquia-Rumanía (20:45) Ucrania-Albania (20:45) Países Bajos-Ecuador (20:45) Gales-Irlanda del Norte (20:45) Irlanda-Macedonia (20:45) Inglaterra-Japón (20:45) España-Egipto (21:00)

Y en la madrugada del martes 31 de marzo al 1 de abril:

Qatar-Argentina (01:00) Estados Unidos-Portugal (01:00) Canadá-Túnez (01:30) Brasil-Croacia (02:00) México-Bélgica (03:00)

Dónde ver los amistoso entre selecciones del martes 31 de marzo:

De todos estos partidos amistosos, se podrán seguir por televisión los siguientes: