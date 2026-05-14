Premio esperado para Cucho Hernández y sorprendente para Deossa: en la prelista de Colombia para el Mundial

El delantero y el centrocampista, que nunca ha vestido la camiseta del combinado cafetero, han sido anunciados por Néstor Lorenzo en la relación de 55 candidatos que aspiran a estar en la cita de Estados Unidos, México y Canadá

La notable temporada del Real Betis, coronada con el regreso ala Champions 21 años después, puede verse refrendada a título individual con la presencia de un buen número de futbolistas de su plantilla en el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Aún no se conocen las convocatorias definitivas de las diferentes selecciones, algo que debe producirse a más tardar el 1 de junio. Pero la FIFA sí tiene ya en su poder las prelistas y en ellas hay varios béticos opositando.

Se unen a Lo Celso, Antony, Fornals y Fidalgo

Ya se conocía la presencia de Lo Celso en el primer corte de Lionel Scaloni con Argentina y en Brasil, sin ser oficial, se da por hecho que Antony también está en el de Carlo Ancelotti. Lo mismo sucede con Fornals en el caso de España, que tampoco ha anunciado su prelista, al tiempo que Álvaro Fidalgo sí ha sido confirmado en la de Javier Aguirre con México.

A ellos se suman, además, los dos colombianos del plantel verdiblanco: Cucho Hernández y Nelson Deossa. Era esperada la presencia del delantero, que suma 15 tantos en 39 partidos en lo que va de temporada. Pero había muchas más dudas con el centrocampista, que ha vivido una irregular campaña en su estreno en el fútbol europeo. De hecho, en los últimos nueve encuentros de LaLiga solo ha tenido minutos en tres de ellos y siempre fue saliendo como suplente.

El escaparte del Mundial puede ayudar al Real Betis con Nelson Deossa

No es de extrañar que en las oficinas de La Cartuja no descarten su salida en verano si llega una oferta que permita lograr una plusvalía, anteponiendo su venta o la de Sergi Altimira a las de baluartes como Abde o Natan. Costó 11,7 millones de euros el pasado verano, procedente del Monterrey, y en enero se rechazó una propuesta de 15 millones del Besiktas turco. Pero no le faltan pretendientes y en las últimas hora se ha apuntado el interés del Tigres mexicano, el River Plate argentino y el Flamengo brasileño.

Sin duda, su presencia en el Mundial ayudaría a su revalorización de cara a un hipotético traspaso. Aunque el centrocampista no tendrá fácil entrar en la lista definitiva de 26 jugadores que debe confeccionar Néstor Lorenzo, que ha descartado ya directamente a jugadores como Radamel Falcao o Rodallega.

Cucho Hernández regresa tras dos convocatorias ausente con Colombia

De hecho, Nelson Deossa, aunque siempre ha mantenido el sueño de estar en el Mundial, nunca ha vestido la camiseta del combinado cafetero. Sí lo ha hecho en solo siete ocasiones, logrando en ellas dos goles, Cucho Hernández, que no obstante se quedó fuera de las dos últimas convocatorias en los parones de noviembre y marzo. Su última presencia llegó en el pasado mes de octubre, cuando dispuso de 60 minutos en un amistoso ante Canadá. Pero su buen hacer con un equipo de Champions como el Real Betis sí le concede muchas opciones de estar entre los elegidos.

Abde, Amrabat, Bakambu y Ricardo Rodríguez, fijos

Por otro lado, también se da por hecho que tanto Abde como Amrabat estarán en la cita mundialista con la selección de Marruecos, mientras que se espera que tampoco falte con Suiza un fijo como Ricardo Rodríguez, que acaba contrato en junio y ya no regresará a la disciplina verdiblanca tras el torneo. En la misma situación se encuentra Bakambu, otro indiscutible en la República Democráctica del Congo.

La prelista completa de Colombia para el Mundial

Porteros: Kevin Mier, Alvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.

Defensas: Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez.

Centrocampistas: Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.

Delanteros: Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.