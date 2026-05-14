Guardado desafía a Monchi por el 'derbi del palo' y desvela con detalle su pelea con Pellegrini: "Solté toda la mierda"

El ex jugador verdiblanco ha contado con pelos y señales cómo fue el enfrentamiento que tuvo con el técnico chileno y que precipitó su salida. Tampoco se ha cortado un pelo para responder a Monchi, que meses atrás le mandó callarse por lo sucedido en aquel famoso Betis - Sevilla de Copa del Rey

Tras colgar las botas el pasado verano, Andrés Guardado se prepara para iniciar una carrera como entrenador. De hecho, ha ejercido como ayudante en el Juvenil A del Real Betis mientras se preparaba en España para obtener el título correspondiente. No esconde que el verdiblanco es "el club más importante" de su carrera. Defendió la camiseta de las trece barras durante seis campañas y media y disputó con ella 218 partidos. Por ello, fue despedido con todos los honores. Aunque es conocido que fue un enfrentamiento con Manuel Pellegrini lo que precipitó su adiós en el mercado de enero de la 23/24.

No es la primera vez que el mexicano se ha referido a ese tenso cara a cara que provocó su marcha al Club León. Pero ahora lo ha hecho con pelos y señales, dejando claro que de no haber tenido esa discusión con el chileno no habría hecho las maletas. "Manuel Pellegrini es un entrenador super especial. Con él fue espectacular, hasta que hubo un detalle que me hizo explotar. Nos peleamos fuerte, es parte de la razón por la que me voy a México. Si no me hubiese peleado, no me habría ido", ha destacado en el 'El Camino de Mario', el canal de YouTube del ex futbolista Mario Suárez.

No se sentía valorado por Pellegrini: "Soy jugador de fútbol, no psicólogo"

"Sentí que Manuel no me valoraba esa parte mía, sino que me veía como un complemento, pero que no me necesitaba en el campo. Soy jugador de fútbol, no psicólogo. Me ponía los partidos que nadie quería jugar, cuando el partido iba mal, el primer cambio era yo. Me empezó a irritar, me mandaba a calentar y no jugaba... se lo había hecho a Joaquín alguna vez y era algo que hablábamos en el vestuario. Llegó un partido en casa, yo lo traía en la cabeza, yo cometí el error de no hablarlo antes, íbamos 0-0 creo y en el descanso, él tenía automático, que si la cosa iba mal, me quitaba. Entramos y dijo que me iba a cambiar. No le dije nada, pero cogí mis cosas y me fui a casa. Error mío. Con más calma, pensé que vendría a hablar conmigo y lo arreglaríamos fácil", detalló el internacional azteca.

Así, en lugar de conversar con él en privado, el 'Ingeniero' abroncó a Guardado en el vestuario y eso fue la gota que lomó el vaso. "Él lo habló delante de todos, empezó a decirme cosas que no me parecieron y no me quedé callado. Solté toda la mierda. No estuvo bien. Después de la pelea, me castiga dos partidos. Fue en Navidad, me fui enojado de vacaciones y me llegó la oferta para irme a México. Pensé que mi ciclo había terminado", explicó.

Lo que le falta a Pellegrini según Guardado: "No es como Luis Enrique"

Pese a todo, el ex verdiblanco aseguró que hoy día mantiene "una relación espectacular" con su ex entrenador. Pero no se mordido la lengua al valorar su trabajo como técnico, afirmando que son muchas veces los propios futbolistas con su calidad los que le sacan las castañas del fuego. "Él sabe, es un viejo lobo, él se las sabe todas. No es el mejor entrenador tácticamente, porque no lo es, no es un entrenador como Luis Enrique o los de ahora, muy tácticos, que hacen cosas, él es básico, pero sabe meter a los buenos. Él huele al jugador, él huele el que está bien y el que no, él huele qué jugador es para cada partido. Lo peor es que no trabajar tanto táctica o analizar tanto al rival, lo deja mucho a los jugadores, y a lo mejor los jugadores necesitan esa ayuda desde fuera, pero es un entrenador espectacular. Ahora tenemos una relación perfecta", insistió.

El recuerdo del "show" del 'derbi del palo': no culpa a Joan Jordán

Por otro lado, Guardado también se refirió al famoso 'derbi del palo' ante el Sevilla FC, suspendido después de que una barra lanzada desde la grada golpease en la cabeza a Joan Jordán. El mexicano no culpa al jugador catalán, sino a quien "decidió montar todo el show", desafiando a Monchi sin querer culparle directamente. El nuevo director general deportivo del Espanyol sí le señaló a él meses atrás para recriminarle su comportamiento en aquel partido.

Las palabras de Monchi y la contundente respuesta de Guardado

"Yo sé lo que pasó: que le dieron con un palo en la cabeza a un jugador. Guardado lo que tendría que hacer es estar callado y posiblemente analizar lo que hizo él posteriormente con un compañero", señaló el por entonces director deportivo sevillista, recibiendo ahora la respuesta del ex centrocampista de Guadalajara.

"No le conviene que hable. Creo que él quiere que me quede callado, como ha tenido callada a toda la gente del Sevilla, que no ha hablado nadie del Sevilla. Dime alguien. Nadie, ¿no? Con ellos sí tiene la jerarquía para que se queden callados. ¿Conmigo? ¿Qué me va a decir?. Él sabe lo que pasó, no sé si él fue, no entro, no tengo pruebas, pero no sé si él fue el de la idea de formar el teatro. Aparte, Monchi, que le conocemos. Él podrá decir mil cosas, pero la gente le conoce y sabe cómo se maneja en este tipo de situaciones. Me dice que me calle porque no le convendrá que hable del tema", apuntó.

Además, el mexicano rememoró su gesto con el palo que le fue recriminado desde el Sevilla y lamentó lo sucedido en cualquier caso. "Estábamos debatiendo en el vestuario, el árbitro, Lopetegui, Pellegrini... vi el palo y cuando empecé a escuchar que no querían jugar, porque tenía una conmoción. Cogí el palo y empecé a darme con el palo en la cabeza. El palo se dobló y les dije que si yo tenía también conmoción. El árbitro se quedó que no sabía ni lo que hacer. Fue de las cosas feas que se viven en el fútbol. Lástima porque fue en un derbi", sentenció.