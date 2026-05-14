Así será la Champions League 26/27: fechas, formato, grupos y posibles rivales del Betis

El próximo jueves 27 de agosto, los de Manuel Pellegrini conocerán a sus ocho rivales en la fase Liga, que comenzará el 8 de septiembre y concluirá el 27 de enero de 2027, garantizándose cuatro de gran enjundia

La celebración del hito en el videomarcador de La Cartuja tras el triunfo ante el Elche y la derrota del Celta.IMAGO

Veintiún años después, el Real Betis disputará la 72ª Edición de la UEFA Champions League, el máximo torneo continental de clubes. A diferencia de aquella 05/06, cuando los verdiblancos inauguraron el capítulo de andaluces en la elite europea, no habrá como tal una fase de grupos antes de las eliminatorias, sino, como le ha ocurrido en la Europa League 25/26, una liguilla de 36 equipos con ocho partidos aleatorios (cuatro en casa y otros tantos fuera) tras los que llegarían los cruces de octavos. Un exigente desafío que pedirá lo mejor de cada estamento.

Los de Manuel Pellegrini, en el bombo 2: sorteo y fechas

Con un coeficiente de 74.500, el Real Betis estará encuadrado en el bombo 2 durante el sorteo del próximo jueves 27 de agosto en Suiza, que, tras las cuatro rondas previas, determinará las ocho jornadas de la llamada fase liga (entre el martes 8 de septiembre de 2026 y el miércoles 27 de enero de 2027). Antes, pertenecer a un grupo te eximía de enfrentarte a tus iguales, así como a los clubes de tu propio país, pero ahora habrá cruces con dos de cada uno. Por eso, los verdiblancos tienen garantizado cuatro duelos de enjundia.

Así, en el grupo 1 figuran, junto a los también españoles FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, clubes como Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City y Arsenal, al tiempo que comparte cuadro con Borussia Dortmund, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Juventus y PSV (estos dos últimos, con peor coeficiente que los heliopolitanos). En el 3 y el 4, los de más renombre son: Feyenoord, Lyon, Milan, Nápoles, Leipzig y Stuttgart.

El camino hacia la final del Metropolitano

*27 de agosto de 2026: sorteo de la fase liga.

*8-9-10 de septiembre de 2026: primera jornada de la fase liga.

*13-14 de octubre de 2026: segunda jornada de la fase liga.

*20-21 de octubre de 2026: tercera jornada de la fase liga.

*3-4 de noviembre de 2026: cuarta jornada de la fase liga.

*24-25 de noviembre de 2026: quinta jornada de la fase liga.

*8-9 de diciembre de 2026: sexta jornada de la fase liga.

*19-20 de enero de 2027: séptima jornada de la fase liga.

*26-27 de enero de 2027: octava jornada de la fase liga.

*29 de enero de 2027: sorteo de la ronda de 'play off'.

*16-17 de febrero de 2027: ida del 'play off'.

*23-24 de febrero de 2027: vuelta del 'play off'.

*26 de febrero de 2027: sorteo de octavos, más cruces de cuartos y semifinales.

*9-10 de marzo de 2027: ida de los octavos de final.

*16-17 de marzo de 2027: vuelta de los octavos de final.

*6-7 de abril de 2027: ida de los cuartos de final.

*13-14 de abril de 2027: vuelta de los cuartos de final.

*27-28 de abril de 2027: ida de las semifinales.

*4-5 de mayo de 2027: vuelta de las semifinales.

*5 de junio de 2027: final en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Todo lo que se lleva el campeón de la Liga de Campeones 26/27

El ganador de la UEFA Champions League se clasificará para la Supercopa de Europa 2027, así como para la edición 27/28 de la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.