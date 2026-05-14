Fábio Silva se posiciona como el delantero de Champions: se plantea salir y el Betis "le adora"

Fuentes muy próximas al delantero luso aseguran a ESTADIO Deportivo que baraja seriamente salir este verano y que gusta mucho tanto a Pellegrini como a Manu Fajardo; el cambio significativo que ha habido en el Borussia Dortmund podría ser un factor clave

La clasificación para Champions League permite definir ya la planificación para la próxima temporada a sabiendas de que se dispondrá de mayor músculo económico y se podrá aspirar a objetivos más ambicioso en el mercado, sobre todo para el fichaje del delantero, absoluta prioridad para Manu Fajardo.

En este sentido, más allá de los tanteos para conocer las condiciones ya realizados, la dirección deportiva se puede centrar en nombres más cotizados en su intención de reforzar a delantera con un punta que garantice goles.

Y este contexto reaparece el nombre de Fábio Silva, por el que el Betis ya se movió en anteriores mercados como la opción preferida, especialmente en el último, tal y como reveló ESTADIO Deportivo en su momento.

Fábio Silva se plantea salir y ya ha recibido llamadas desde España

En este sentido, fuentes muy cercanas al delantero portugués han comunicado a ESTADIO Deportivo que está sopesando seriamente salir este verano del Borussia Dortmund por dos razones principales: la continuidad de Serhou Guirassy, que le ha cerrado la puerta de la continuidad en su primera temporada en el Signal Iduna Park y que el estilo de juego del cuadro alemán no se adapta completamente a sus características.

En este sentido, Fábio Silva, que firmó el pasado verano por 22,5 millones de euros, no ha disfrutado del protagonismo esperado en Dortmund, con un total de 1.118 minutos repartidos en 38 partidos con un saldo de tres goles y siete asistencias. Ha estado a la sombra de Guirassy y ahora se plantea salir después que en enero el club teutón le cerrará las puertas.

La continuidad de Pellegrini favorecería su llegada

De esta manera, dichas fuentes señalan que ya han recibido "llamadas" procedente de varios clubes de España para interesarse por la disponibilidad de Fábio, que nunca ha ocultado su deseo de regresar al fútbol español tras brillar en Las Palmas.

Igualmente, apuntan que todavía no se ha producido ningún movimiento concreto por parte del Betis, pero apuntan que la continuidad de Pellegrini favorecería su llegada tanto en cuanto afirman con contundencia que tanto el técnico chileno como Manu Fajardo "adoran a Fábio Silva" y les gustaría contar con él de cara a la temporada próxima.

Fabil

A esta redacción le consta que Fábio Silva permanece en la agenda verdiblanca tras el último intento fallido y que meterse en Champions juega a su favor en su intento reclutarle.

Cambio clave en la dirección deportiva del Borussia Dortmund

La clave estará en la postura que adopte el Borussia Dortmund este verano y que todavía no se encuentra definida después de que en enero, el por entonces director deportivo Sebastién Kehl, afirmara con rotundidad que no barajaban su salida. Y es que a finales de marzo hubo un cambio en la dirección deportiva de la entidad alemana, con la llegada de Ole Book, y todavía no ha habido conversaciones entre el nuevo responsable de esta parcela y el entorno de Fábio Silva.

Una vez termine la temporada, se empezará a hablar sobre el futuro inmediato del luso y se pondrá sobre la mesa los clubes que ya se han interesado por el fichaje del delantero, que podría salir cedido con opción a compra o con un traspaso definitivo. Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, alcanza los 28 millones de euros.

Franculino y Denkey, otros nombres que gustan, pero con una desventaja

Evidentemente, no es el único nombre que se maneja en La Palmera, donde también enamora Franculino Djú, delantero del Midtjylland danés, por el que ya se han producido los primeros contactos, como confirmó ESTADIO Deportivo semanas atrás.

También gusta mucho Kévin Denkey, ahora en la MLS en las filas del Cincinatti, ambos con una producción goleadora sensacional, si bien no tienen la experiencia en la LaLiga española de Fábio Silva ni en grandes competiciones europeas, mientras que el portugués ya ha pasado al máximo nivel por Portugal, Inglaterra, España y Alemania, un factor que se tiene en cuenta.