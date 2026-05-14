Shakira, Madonna y el grupo BTS pondrán la música en la final del Mundial

Los artistas actuarán en la cita del próximo 19 de julio que se celebrará en Nueva York y que por primera vez contará con un espectáculo en el descando

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá sigue desgranando parte de sus detalles a menos de un mes para que arranque la cita que buscará a un nuevo Campeón del Mundo tras la anterior cita en Qatar. Este mismo jueves se dio a conocer que en la final del Mundial que se disputará el próximo 19 de junio en la ciudad estadounidense de Nueva York, actuarán la colombiana Shakira, la norteamericana Madonna y el grupo surcoreano BTS.

La final del Mundial contará con Shakira, Madonna y el grupo BTS

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será pionero en lo que a citas mundialistas por varios motivos deportivos y por lo que dar espectáculo se refiere. En este último aspecto, la FIFA anunció este jueves que Shakira, Madonna y el grupo BTS actuarán en el descanso de la final del próximo 19 de julio en Nueva York.

En el pasado Mundial de Clubes ya se empleó este formato de un espectáculo en el descanso con la participación de J Balvin, la rapera Doja Cat y la nigeriana Tems. Estos tres artistas amenizaron el descanso del encuentro entre PSG y Chelsea en el que será el mismo Estadio que acogerá la final del Mundial el próximo mes de julio. Este espectáculo en el descanso de la final del Mundial hará que este dure más de 15 minutos y se alargue hasta los 25 minutos.

Shakira volverá a poner música al Mundial 16 años después

Shakira, Madonna y el grupo BTS fueron elegidos por el cantante de Cold Play, Chris Martin quien a través de la productora con fines benéficos Global Citizen, fueron seleccionados para un espectáculo que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos. Para Shakira será un Mundial muy especial ya que la artista colombiana ya logró que un tema suyo fuese elegido como canción de una cita deportiva tan importante.

Shakira durante la final del Mundial de 2010

Fue en 2010, en el Mundial de Sudáfrica que termino ganando la Selección Española, donde Shakira con el 'Waka Waka' puso música a esta cita. Ahora Shakira ha titulado su canción para el Mundial del próximo verano como 'Dai Dai'.

Un Mundial con música y artistas de primer nivel

La FIFA anunció el pasado viernes 9 de mayo que México, Estados Unidos y Canadá tendrán tres ceremonias históricas para la inauguración del Mundial 2026 con una amplia gama de artistas internacionales entre los que destacan el colombiano J Balvin, la estadounidense Katy Perry y el canadiense Michael Bublé. "La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA a través de un comunicado.