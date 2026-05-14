Convocatoria oficial de Francia para el Mundial de 2026: Deschamps deja fuera a Camavinga

El jugador del Real Madrid ha sido la gran ausencia en la lista de Francia para el próximo Mundial. Deschamps ha explicado, tras dar a conocer los elegidos, que el centrocampista "viene de una temporada difícil. Imagino su enorme decepción"

Francia ha hecho oficial la convocatoria para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La gran sorpresa en la lista de Deschamps es la ausencia de Camavinga. El jugador del Real Madrid, que tuvo minutos en el último parón de selecciones, se queda fuera, por lo que el técnico ha querido explicar los motivos de su ausencia. El centrocampista de 23 años cerrará una temporada en el principal foco de la afición merengue, que se ha visto reflejada en la decisión que han tomado desde el combinado francés, siendo un duro varapalo para el ex del Rennes.

Por lo demás, destaca Koundé, Tchouameni y Mbappé, como los tres únicos representantes de LaLiga EA Sports. El defensa, pese a no haber sido su mejor temporada en el Barcelona, ha contado con la confianza de Deschamps, al igual que el delantero del Real Madrid, señalado entre los aficionados merengues pero incuestionable con Francia, dónde lleva el brazelete de capitán. El centrocampista, por su parte, ha sido clave con Xabi Alonso y Arbeloa a lo largo de la campaña, cuestionado como el resto del equipo al no ganar títulos.

Deschamps, sobre la ausencia de Camavinga: "Debí tomar decisiones difíciles"

En este sentido, Deschamps atendió a los medios de comunicación tras el anuncio oficial de la lista de Francia para el Mundial. Entre otros temas, el seleccionador habló de la ausencia del centrocampista del Real Madrid: "Camavinga viene de una temporada difícil en la que ha jugado poco y ha sufrido lesiones. Imagino su enorme decepción esta noche. Debí tomar decisiones difíciles entre los defensas, mediocentros y delanteros".

Camavinga recibe un duro varapalo, ya que fue elegido por Deschamps en las últimas convocatorias. Sin ir más lejos, el jugador del Real Madrid entró en la lista del parón de selecciones del pasado mes de marzo, teniendo un total de 27 minutos ante Colombia y quedándose en el banquillo en el choque frente a Brasil. Sin embargo, su temporada con el conjunto blanco le ha pasado factura.

Entre otros momentos, Camavinga quedó señalado en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich. El francés vio dos tarjetas amarillas en apenas ocho minutos que le costó la eliminatoria al Real Madrid. Pocos compases después de ser expulsado, Luis Díaz y Olise sentenciaron el partido a favor de los de Vincent Kompany, que se clasificaron a la semifinal de la Copa de Europa.

Bajas destacadas en la lista de Deschamps para el Mundial

Por otro lado, además de Camavinga, con el futuro abierto, destacan otros nombres que se han quedado fuera de la lista de Francia para el Mundial de 2026: Randal Kolo Muani, El Junior Kroupi, Florian Thauvin, Corentin Tolisso, Esteban Lepaul, Pierre Kalulu, Khéphren Thuram.

Por ello, Deschamps ha explicado lo siguiente en rueda de prensa: "Es un grupo. No necesariamente los mejores 26. Es un ensamblaje equilibrado. Algunos jugadores no jugarán, otros poco. El objetivo no es perder a nadie. Se necesitan habilidades humanas para un torneo como este". Además, el propio seleccionador mandó un mensaje sabiendo que es su último Mundial dirigiendo a Francia: "Es una emoción especial. Soy consciente hoy de que he hecho cosas por última vez, pero estoy centrado en el objetivo".

De esta manera, Francia se medirá en la fase de grupos a Senegal, el 16 de junio, que será el debut en el Mundial de ambas selecciones. Además, el combinado dirigido por Deschamps se verá las caras con Irak y la Noruega de Haaland, por lo que deberían de pasar a la siguiente ronda como primeros de grupo.

La convocatoria de Francia para el Mundial de 2026

Porteros: Maignan, Samba, Risser.

Defensas: Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Lacroix, Saliba, Upamecano.

Mediocentros: Kanté, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre-Emery.

Delanteros: Akliouche, Barcola, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olise, Marcus Thuram.