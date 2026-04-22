Tras quedar señalado en Champions League, Camavinga se reencuentra con el Real Madrid

El centrocampista francés jugó ante el Deportivo Alavés casi media hora y tras el encuentro, Arbeloa habló de su "personalidad"

"La culpa es de Camavinga". Esta era la idea generalizada de muchos aficionados del Real Madrid cuando los de Arbeloa quedaron fuera de los cuartos de la Champions League a manos del Bayern de Múnich. El centrocampista francés entró en el minuto 62 al terreno de juego con el Real Madrid ganando 2-3 en Alemania. Entre los minutos 78 y 86 vio dos amarillas y por lo tanto dejó al Real Madrid con 10. El Bayern de Múnich remontó y los merengues se fueron eliminados a casa.

El revuelo en torno a Camavinga y su posible salida del Real Madrid fue importante después de la eliminación de los blancos en Champions League. Este pasado martes el Real Madrid volvía a la competición en el Santiago Bernabéu y en un ambiente ciertamente tenso, Arbeloa le dio a Camavniga casi media hora para que se reencontrase con la afición blanca y encontrar cierto perdón por lo sucedido días atrás.

La vuelta de Camavinga a un enfadado Santiago Bernabéu

Camavinga salió en la segunda parte cuando el Real Madrid ya ganaba 2-0 al Deportivo Alavés en un partido que terminaría 2-1. Camavinga completó un total de 14 pases de 19 que intentó, siendo uno de ellos en dirección al área. Tocó el balón en 24 ocasiones, falló en el único regate que intentó y ganó dos de los cinco duelos que intentó. Recuperó el balón en tres ocasiones, cometió dos faltas y tuvo dos rechaces defensivos.

Tras el encuentro llegaba el momento de escuchar a Álvaro Arbeloa que en el poco tiempo que lleva dirigiendo al primer equipo del Real Madrid no es un entrenador muy dado a señalar a ninguno de sus jugadores en rueda de prensa y por lo general siempre saca lo positivo de sus pupilos. Este pasado martes no fue diferente y elogió la personalidad del francés a pesar de contar solo con 23 años: "Bien, bien. Yo creo que ha vuelto a estar en el campo, a jugar, a ayudar al equipo, que es lo que quiere. Es un jugador con mucha personalidad; a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia y, siempre que lo voy a necesitar, como hoy, va a saltar al campo".

Camavinga es importante para Arbeloa en el Real Madrid

Arbeloa prosiguió hablando de la importancia de Camavinga en el resto de la temporada para el Real Madrid: "Como siempre he dicho, yo creo que dentro de estos meses ha sido un jugador importante, que ha sumado siempre minutos, ya sea de inicio, ya sea saliendo en la segunda parte". Camavinga ha participado en lo que va de campaña con el Real Madrid en un total de 38 encuentros entre Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League.

Cerró Arbeloa sus palabras sobre Camavinga apelando a su juventud, al igual que la de Vinicius y cómo llegaron siendo muy jóvenes al Real Madrid: "Son chicos que llegaron muy jóvenes al Real Madrid y que han conseguido ya, en apenas pocos años, muchas cosas, muchos títulos importantes. Y, como siempre he dicho cuando me habéis preguntado por Camavinga, creo que no solo tiene la confianza de su entrenador, creo que por parte de todo el club también. Y estoy seguro de que por parte de la afición".