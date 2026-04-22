Madrid Open 2026 en directo hoy: partidos y resultados del miércoles 22 de abril en el Mutua Madid Open en vivo online

Rafa Jódar se estrena a lo grande en el Mutua Madrid Open, con un duelo ante Jesper de Jong en la pista central de la Caja Mágica

¡Buenas tardes! Comenzamos con la sesión de tarde del Mutua Madrid Open 2026 , en una jornada donde ha empezado el cuadro final masculino y ya se han producido resultados destacados como la eliminación de Berrettini.

No ha comenzado bien la despedida de Roberto Bautista , que ha perdido el primer set ante el argentino Tirante por 6-2

También en juego, Putintseva gana el primer set ante la checa Valentova (6-4) y la coombiana Emiliana Arango acaba de superar la primera ronda tras vencer a la australiana Talia Gibson por 6-3 y 6-2

Roberto Bautista dice adiós, por última vez, a un Madrid donde hace unos años se proclamó campeón de Copa Davis junto a Rafa Nadal. El castellonense da la cara en la segunda manga ante el argentino Thiago Tirante pero acaba cayendo or 6-2 y 6-4.

Sorpresa en el cuadro femenino, tras contar con varias bolas para adjudicarse la primera manga, la ucraniana Dayana Yastremska cae ante la argentina Solana Sierra por 12-10 en el 'tie break' de la primera manga

Se cierra otro partido en el cuadro masculino del Mutua Madrid Open 2026, en este caso en las pistas secundarias, donde el austriaco Sebastian Ofner ha superado al georgiano Basilashvili por un doble 7-6

La kazaja Yuliya Putintseva se mete en un lío y cede el segundo set ante la checa Tereza Valentova ; aunque a la que se la ha complicado el partido es a la ucraniana Dayana Yastremska , que había roto de entrada en la segunda manga y ha visto cómo la argentina Sierra le daba la vuelta al set y ahora manda por 4-3. Recordemos que la primera manga fue para la suramericana

La vaterana tenista checa Karolina Pliskova pierde (6-2) el primer set ante la austriaca Sinja Kraus; hay que recordar que este partido, que se juega en la pista central Manolo Santana, es que precede al debut del madrileño Rafa Jódar

Se confirma la sorpresa en el cuadro femenino y Yastremka cede tras dos larguísimos 'tie breaks0 ante Solana Sierra. la argentina gana por 7-6(10) y 7-6(8) a la ucraniana en Madrid

Putintseva sí logra rehacerse en el ultimo set para vencer a la checa Valentova por 6-4, 4-6 y 6-3

Roberto Bautista dijo adiós entre lágrimas desde el centro de la pista: "Me hubiera gustado jugar mejor en Madrid y puedo decir que aquí he vivido el momento más especial como tenista"

Victorias del polaco Hubert Hurkacz , que recupera sensaciones, y del danés Elmer Møller , que ya están en segunda ronda; el duelo francés entra en el segundo set

El Mutua Madrid Open 2026 comenzó este miércoles en su cuadro femenino con la triste eliminación de Paula Badosa o la ilusionante victoria de la canaria Kaitlin Quevedo ante el mito norteamericano Venus Williams.

En la jornada del jueves, el Master 1.000 madrileño acoge el inicio del cuadro final masculino, con la presencia ya de españoles destacados en pista, como el castellonense Roberto Bautista, que se despide así del Mutua Madrid Open, ya que se retira a final de temporada; o de un Rafa Jódar que debuta en su casa después de haberlo hecho muy bien en Barcelona.

La jornada de mañana ha deparado eliminaciones destacadas como la del italiano Lorenzo Sonego, que venía de jugar muy bien en la Ciudad Condal, o de su compatriota Matteo Berrettini, que ha cedido a manos del croata Prizmic. También se ha podido ver la remontada del alemán Struff, el triunfo del veterano Cilic o la primera victoria en un Master 1.000 del peruano Nacho Buse.

Para esta tarde quedan, aparte de los españoles presencias destacadas en Madrid como el checo Tomas Machac, el chileno Tabilo o el polaco Hurkacz, aparte de un Alex Michelsen que es el primer cabeza de serie que entra en juego.

En el cuadro femenino, se completa la primera ronda, donde sobresale la derrota de la australiana Daria Kasatkina, o de la española Carla Martínez; pero ahora entren en juego, entre otras, la kazaja Putintseva o la ucraniana Yastremska.