Comienza un sueño español en el Mutua Madrid Open y se esfuma otro

El tenis español va perdiendo efectivos y el Masters 1000 de Madrid sólo ha hecho más que empezar. Al menos, Kaitlin Quevedo y Dani Mérida han puesto algo de luz en este duro comienzo

El Mutua Madrid Open ya ha comenzado y el tenis español ha corrido una suerte dispar en el cuadro masculino y femenino. Tras la llamativa ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, otras raquetas en la sombra han decidido coger su testigo en la capital española: Davidovich, Rafa Jódar, Jaume Munar, Roberto Bautista, Martín Landaluce, Pablo Carreño...

Y a estos nombres se ha unido uno que pocos esperaban, Dani Mérida, quien ha accedido al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid tras superar la fase de clasificación dando la campanada ante el argentino Marco Trungelliti, por 7-6 (4) y 6-3.

El madrileño, finalista hace dos semanas en el torneo de Bucarest y que no pudo atravesar la ronda previa del Conde de Godó, alcanzó su objetivo de jugar en la Caja Mágica.

El jugador de 21 años, que está cerca de entrar entre los cien primeros del mundo -es el 104- sufrió para superar al sudamericano. Será la primera vez que el madrileño dispute el Masters 1.000 de su ciudad. Hace cuatro temporadas, en 2022, afrontó su primer intento, pero cayó en el primer encuentro de la previa.

Por contra, quien no logró situarse en el cuadro principal fue el también español Pablo Llamas, que perdió el último encuentro de la previa con el danés Elmer Moller.

Adiós a un sueño, pero comienza otro

El tenis femenino español se va quedando sin representantes en el Mutua Madrid Open. Tras la derrota inesperada de Paula Badosa ante Julia Grabher en tres sets, hoy se ha despedido una nueva española.

La aragonesa Carlota Martínez se ha despedido este miércoles del WTA 1000 de Madrid al caer en primera ronda con la turca Zeynep Sonmez, 67 del ránking mundial, por 7-5 y 6-2, en una hora y 52 minutos.

Martínez, de 25 años y 352 del ránking WTA, cometió siete dobles faltas y sólo tuvo un porcentaje de victorias en el primer servicio del 50 % y del 56 % en el segundo, unas cifras que impidieron que le plantase cara a Sonmez, que se medirá en segunda ronda con la también española Cristina Bucsa.

La pupila de José María Arenas Grau compitió en Madrid con una invitación del torneo. Antes, en lo que va de temporada, disputó dos finales, en el W35 de Antalya (Turquía) y en el W35 de Buenos Aires (Argentina). A finales de marzo alcanzó también las semifinales del W35 de San Gregorio en Italia.

Afortunadamente, todavía quedan por debutar en esta primera ronda Cristina Bucsa y Jéssica Bouzas, mientras que Kaitlin Quevedo se ha cargado a la veterana Venus Williams.

"Es la victoria más importante de mi carrera"

La española Kaitlin Quevedo se impuso a la estadounidense Venus Williams en la primera ronda del WTA 1000 de Madrid, la primera en su carrera en un evento de este rango. Y tras el partido, calificó el triunfo logrado en la pista central de la Caja Mágica como la "más importante" de su carrera. La canaria, invitada del torneo, vive grandes momentos como jugadora. Tras ser clave en la Copa Federación con España logró ganar en su debut en el evento madrileño: "Es una victoria muy especial. Puede ser la más importante de mi carrera".

A sus 22 años se ha enfrentado a toda una referencia del tenis mundial: "Jugar con una leyenda como Venus no ocurre todos los días. Estoy feliz de estar en este torneo", indicó Quevedo que destacó el hecho de jugar en la pista Manolo Santana.

"Es la pista más grande en la que he jugado. Ha sido increíble jugar allí", añadió Kaitlin Quevedo, que se mostró feliz por haber compartido pista con una leyenda, ex número uno del mundo, como Venus.

"He intentado no pensar mucho en ella. He ido punto a punto para ganar. Estoy orgullosa de mi misma y es un premio al esfuerzo", indicó Kaitlin que en segunda ronda jugará contra la estadounidense Hailey Baptiste, trigésima cabeza de serie.